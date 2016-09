Nii nagu Valgevenega, on Eesti korvpallikoondis ka Portugaliga sattunud varasemate aastate jooksul EM-sarjas kolmel korral vastamisi. Võõrsil peetud mängudest kõige erilisem toimus kahtlemata kolm suve tagasi.

Eesti oli valiksarja alustanud kahe kaotusega, sealjuures tuli kodus paraja šokina tunnistada Portugali paremust. Ent siis tuli teade, et Holland olla lubatud ühe asemel kasutanud kaht naturaliseeritud mängijat. Loodeti, et 13. augustil Portugaliga võõrsil peetavaks kohtumiseks on FIBA Euroopa otsus küps, kuid määramatus püsis. Eestlased sõitsid Atlandi ookeani lähistele Coimbrasse teadmises, et kui Holland kahes kohtumises rajalt maha võetakse, vajavad nad alagrupis esikoha kindlustamiseks vähemalt seitsmepunktilist võitu. Kodusest kohmetusest polnud enam jälgegi, võit võetigi tulemusega 85:64.

Mäng sai läbi, päev kah, kuid FIBA ametlikust otsusest polnud lubadusele vaatamata ikka veel kippu ega kõppu. Algas uus päev, Eesti koondis asutas end lõuna paiku koduteele, otsust ikka polnud. Lennati teekonna esimene pool Frankfurti ning seal saadi teada, et Hollandi korvpalliliidu kodulehele oli ilmunud info kahe tehnilise kaotuse kohta!