"Tahan olla platsil ja saada kätte selle emotsiooni, miks me korvpalli mängime!" ütleb Valgevene vastu 5 kolmese ja 5 vaheltlõikega säranud korvpallur.

Martin Dorbeku roll polnud aasta tagasi korvpalli EMi finaalturniiril Riias just kadestamisväärne: ta pidi 13. mängijana istuma tribüünil ja vaatama, kuidas kaaslased all Arena katlas täismaja ees mängida saavad. Tänavuseks suveks on kõik muutunud.

Dorbek sai juba klubihooajal varasemast rohkem mänguaega, lõi VTB Ühisliigas kaasa kõigis 30 mängus ning keskmiselt üle 16 minuti. Selle pealt pole vaja imestada, kui rohkem kaitsespetsina tuntud mees kolmapäeval Valgevene vastu ühe palli teise järel korvi ladus ning lõpuks kogus talle "tavalisele" 5 vaheltlõikele lisaks 19 punkti.

"Enne Riiat oli minu roll olnud Ühisliigas üsna väike, läinud hooajal juba suurem. Kui nüüd tulnuks Riia ja ma jäänuks koondisest välja, olnuksin palju rohkem löödud. Sest tean, et suudan VTB tasemel hakkama saada, kohati mängisime päris okeilt," räägib Dorbek eelmisel suvel üleelatust.