Eile Zürichis 400 meetri tõkkejooksus 48,90-ga neljanda koha teeninud Rasmus Mägi tunnistab, et võistlus jääb veidi kripeldama.

"Kui vaadata, et lõpuks ainult 18 sajandikku jäi puudu, siis natuke loomulikult kripeldab," tunnistas Mägi intervjuus ERR-ile. "See tähendab seda, et oleks ma võib-olla 18 sajandikku varem avastanud, et natukene kiiremini liigutama hakata, siis oleks võinud võita."

Kaheksandal rajal jooksnud Rasmus Mägi sai tänu tugevale lõpule mööda kolmest konkurendist ning võitles kuni viimaste meetriteni esikoha eest.