Hilissuvi on looduses parim aeg küpsuseksamiks. Viljad on valmimas ning linnu- ja loomalapsed oma käe peale kolimas. Kõik peale ühe, kes õnnetult keset Leppneeme küla teeservas konutab.

Kuigi titt nokib vahepeal juba üsna kuulekalt vihmausse, on ta peagi taas ema juures. Too keerab oma kaela tagurpidi, et noor haigur saaks nokka tema kõrisse pistes sealt maiuspalu juurde hankida. Tibu pistab oma kollased "pintsetid" ema kurku ja neelab isuga.

Algaja piloot

Äsja on hiline haigrutibu sooritanud oma esimese lennu. Punkariharjana pealael ilutsev suletutt on sama märg kui põõsas, millesse ta eksikombel maandus. Turja peal turritavad okkad ja oksaraod. Vaid vihmapiisk on noka otsast puudu, et tema õnnetu ilme täiuslik oleks.

Õhtu on noor ja õhk niiskust täis. Reinu tee äärest mereni on läbi küla oma pool kilomeetrit. Kuigi ema sihiks on mererand, laseb ta lapsel ees minna. Mille järgi noore linnu kompass mere leiab, ei tea ta ilmselt isegi.

Praegu passib meie kangelane aga teeäärse võrkaia taga ja ootab imet. Tundub, et ainus, mille titt on korralikult selgeks saanud, on tüüpiline haigru moodi molutamine. Seda suudab korralik haigur teha tundide kaupa, ilma et ta oluliselt liigutaks või rannakivilt vette kala järgi küünitaks.

Siis läheb haigru kompuuter segi. Haigrutitt kõnnib keset autoteed nagu hiline piduline. Pea õlgade vahel, justkui lõplikult heitunud, seisab ta nuiana keset teed ning sunnib autosid enda ümber ringi sõitma. Hale on see kentsakas kuju, kes uduvihmas peatunud BMW juhile oma kollaste kurbade silmadega otsa vaatab.

Täna pole kalapäev

Sama targalt tuleb tibu tee pealt tagasi ja kõmbib lapsevanema hoolsa pilgu all mööda tanumat. Kõht läheb aga aina tühjemaks. Putukatest tüdinud, püüab ta emmelt priskemat suutäit välja meelitada.

Kükitab madalale ja haarab ema nokast, oodates, et sealt hakkavad talle kurku voolama harjunud maiuspalad – pooleldi seeditud kalad. Aga täna pole kalapäev. Ema keerab noka risti, justkui öeldes, et "ei, nüüd on kõik".

Teekond jätkub. Kui käole pidi kesksuvel okas kurku minema, siis meie haigrutitt maadleb praegu kurku kõditavate rohukõrtega, mis noka vahelt välja turritavad.

Järsku haarab ema oma nokaga lapse noka ümbert kinni ja heidab lapse kaela järsult tagasi, justkui tahaks maimukesel kaela kahekorra keerata. Tegelikult püüab ta haigrupojale õpetada, kuidas suhu topitud kraami alla kugistada.

Haigruema peatub Lännemäe ja Läänekalda tee ristmikul, joob lombist janu täis ja suundub otsustavalt mere poole. Ta sammub edasi, et süüa kõht täis enne, kui saabub näljane järeltulija, kellele on vaja hakata andma esimesi kalapüügitunde.

Viimased sadakond meetrit. Päike maalib õhtusele vihmamärjale roostikule värvijutte. Haigrutitt uitab piki Läänekalda teed palistavaid aedu ja vaatab lippide vahelt unistava pilguga mere poole.