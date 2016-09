Kui aktivist, muusik, kirjanik ja talupidaja Roy Strider on seni tuntud kui häälekas võitleja Hiina okupeeritud tiibetlaste õiguste eest, siis nüüd kavandab ta kohtulahingut oma tiibeti mastifi õiguste kaitseks.

Kohtusse kavatseb Strider anda Eesti Tiibeti Mastifite Tõuühingu, kes keeldus andmast luba tema koeral Karmal kutsikaid saada.

Nimelt on mastifite tõuühingus kehtestatud nõue, et esimest korda peaksid järglased käes olema viiendaks eluaastaks, Strideri Karmal on aga viiendast eluaastast viis kuud üle tiksunud.

Et dokumendid oleksid korras, taotles Strider mastifite tõuühingult ja kennelliidult koera paaritamiseks eriluba.