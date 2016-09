Eestimaa Loomakaitse Liit palub politseil alustada kriminaalmenetluse inimese tuvastamiseks, kes poos Saaremaal koerakutsika.

Liidu poole pöördunud Valentina sõnul tuli 27. augustil seeneline Lääne–Saare vallas taluhoovi ja ütles, et leidis kuuse alt koera, kes ei liiguta ega tule hüüdmise peale.

Selgus, et koerapoeg on üles poodud, oli istuvas asendis, nöör ümber kaela ja seotud oksa külge. Kohale kutsuti politsei. Valentina pere mattis koera maha. See juhtum šokeeris meie peret, loodame, et kes seda tegi, saab õiglase karistuse, sõnas naine ELLile.

Karistusseadustik võimaldab loomapidajat looma suhtes lubamatu teo toimepanemise eest vastutusele võtta kriminaalkorras, teatab ELL politseile, paludes neil algatada juhtunus menetluse.