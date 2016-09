"Juba väiksest peale Diana pidevalt kirjutas midagi. Ma ei teadnud, et tal on nii palju luuletusi. Seal on materjali mitme raamatu jaoks.

Lumerohkel jaanuarikuul viis aastat tagasi raputas Pärnut tragöödia - andekas noor neiu Diana Aitai jalutas jõe ääres, kukkus lume all olnud ilma kaaneta kanalisatsioonikaevu ja hukkus. Pärast Diana surma leidis ema tütre sahtlisse kirjutatud luuletused ja tuli mõttele need luuleraamatuks kokku köita.

Praegune ingliskeelne luulekogumik "Andeora" on ainult väike osa sellest," räägib ema, et raamatu kokkupanekut alustades ei kujutanud ta ettegi, kui raske ja pikk protsess see on.