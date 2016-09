Saatejuht Marko Reikopi (47) jaoks tuleb tänavune sügis natuke teistmoodi kui muidu. Esmaspäevast läheb jälle käima "Ringvaate" uus hooaeg, kuid Markole on see juba 25. aasta Eesti Rahvusringhäälingus.

Oma esimese raadiosaate tegi Marko 1991. aasta detsembris, kui Eesti riik oli iseseisev olnud mõni kuu. Päriselt palgale võeti ta 1992. aasta suvel. "Praegu olen täis vaimustust, entusiasmi, hoogu ja energiat. Ma armastan oma tööd," ütleb Reikop, kes juhtinud televisioonis rohkem saateid, kui ta isegi mäletab ja kokku suudab lugeda.

Kuid kas teadsite, et praegu üks armastatumaid saatejuhte pole tegelikult kunagi teletööst unistanud, vaid tahtis saada näitlejaks? Või seda, et kõrghariduse on ta omandanud raamatukogunduse ja bibliograafia erialal? Marko on pidanud ka muid ameteid, aga loodab siiralt, et on ekraanil ka järgmised 25 aastat.

Marko, sul hakkab ERRis 25. hooaeg. Mis tunne on?