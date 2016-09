Granit Xhaka - Borussia Monchengladbach - €36m

Lucas Perez - Deportivo La Coruna - €20m

Shkodran Mustafi - Valencia - €42m

Granit Xhaka oli Arsene Wengeri suve üks esimesi oste. Noor šveitslane sobib prantlsase mängujoonisesse suurepäraselt ning on end ka juba heast küljest tõestanud.

Peale pikka vaikust ärkas Wenger uuesti alles üleminekuperioodi lõpus, kui viimasel hetkel tõi meeskonda Lucas Perezi ning Shkodran Mustafi. Arsenali auklikusse kaitseliini on Mustafi ilmselt kindla peale valik. Samuti ei tohiks papist poiss olla möödunud hooajal Hispaania kõrgliigas 17 väravat löönud Perez, kes Arsenali ründetegevust kindlasti elavdama peaks.

Wenger ei mehitanud oma arsenali endale omaselt just paljude esimese suurusjärgu tähtedega. Siiski on prantslane mängijate valikul head nina ennegi näidanud ja kvaliteeti paistab selgi korral olevat.

Arsene Wenger on Xhakat võrrelnud lausa legendaarse Emmanuel Petit´ga (Adam Holt)

Chelsea:

Michy Batshuayi - Marseille - €39m

N'Golo Kante - Leicester - €36m

Marcos Alonso - Fiorentina - €27m

David Luiz - PSG - €40m

Antonio Conte on Chelsea eesotsas toimetanud targalt ning rahulikult. Itaallane ütles, et tema ei kavatse raha loopima hakata ning mees on laias laastus ka oma sõna pidanud.

Möödunud hooaja Leicesteri raudmehest N´Golo Kantest on saanud kindel Chelsea põhimees ning omas rollis asendamatu. Noor belglane Michy Batshuayi on hooaja algfaasis vahetusest sekkudes mitmel korral mängu pöörde toonud ja Contel on põhjust mehega rahul olla.

Sarnaselt paljudele Premier´i klubidele hakkas ka Chelsea´s juhtuma üleminekute viimasel päeval. Kui äärekaitsja Marcos Alonso oli kindel valik, sest vasakkaitsja positsioon vajas Chelsea´l mehitamist, siis suurem üllatus oli David Luizi taasliitumine. Mitmete spetsialistide hinnangul lõikas Londoni klubi sellega näppu, kuid Contel on brasiillasega ilmselt oma plaan.

Noor belglane Michy Batshuayi on esimeste mängudega tõestanud, et temas on palju kvaliteeti (GLYN KIRK)

Manchester City:

Ilkay Gündogan - Dortmund - €24m

Nolito - Celta Vigo - €17m

Leroy Sane - Schalke - €44m

Gabriel Jesus - Palmeiras - £27m

John Stones - Everton- £47.5m

Claudio Bravo - Barcelona - £15.4m

Pep Guardiola oli üleminekuperioodi jooksul väga aktviine, kui tõi meeskonda mitmeid huvitavaid mängumehi. Samas tuli nii mõnelgi klubi suurkujul klubiga hüvasti jätta. City fännid ei ole küll hispaanlase iga otsusega päris rahul olnud, kuid tulemuste põhjal siiani nurisemiseks põhjust pole.

Vahest suurimad üllatused on John Stones´i eest välja käidud summa, mis tegi temast maailma teisena kalli keskkaitsja ajaloos ning Claudio Bravo meeskonda toomine. Niivõrd eriline polegi Bravo liitumine, kui see, et Guardiola loobus senisest esiväravavahist Joe Hartist, millega teenis ta ka fännide pahameeletormi.

Siiski on City hooaega alustanud võimsalt ning Guardiola on toonud meeskonda selge kvaliteeditõusu.

Nolito on Inglismaa karjääri alustanud igati edukalt (Lee Smith)

Manchester United:

Eric Bailly - Villarreal - €34m

Zlatan Ibrahimovic - Paris Saint-Germain - tasuta

Henrikh Mkhitaryan - Borussia Dortmund - €31m

Paul Pogba - Juventus - €107m

Nagu alati, siis ka sel korral, on õnnestunud Jose Mourinhol jalgpallimaailma tuua palju kõneainet. Manchester United, kes on viimastel hooaegadel vaevelnud keskpärasuses, on taas särama löönud. Raske on veel mängulisi järeldusi teha, aga kui meeskonda on toodud Zlatan Ibrahimovic ja Paul Pogba, siis särtsu on juures kõvasti.

Ibra ei vajanud palju, et ennast fännide südamesse mängida ning avas väravaluugid juba esimeste mängudega. Premier League´I läbi aegade kallim mängija – Pogba, pole veel ennast tõsiselt tõestada saanud, kuid mehe kvaliteedis kahtlust pole. Lisades kompotti juurde ääretult osav Henrikh Mkhitaryan ja ülimalt andekas kaitsemängija Eric Bailly, on ManU fännidel üle pika aja taas põhjust ootusärev olla.

Zlatan ja Pogba on Manchester Unitedisse toonud uut sära (OLI SCARFF)

Nõudlejad

Liverpool:

Loris Karius - Mainz - €6m

Joel Matip - Schalke - tasuta

Sadio Mane - Southampton - €40m

Ragnar Klavan - FC Augsburg - €5m

Georginio Wijnaldum - Newcastle - €30m

Eestlaste jaoks tegi suvise parima diili kindlasti Liverpool ja Jürgen Klopp, kes meeskonda Ragnar Klavani tõid. Eestlasega hakkab sel hooajal kindlasti kõvasti maid jagama Saksmaalat hangitud keskkaitsja Joel Matip. Suurepäraselt alustas hooaega Sadio Mane, kes Liverppoli ründetegevusse uut hingamist on toonud.

Jürgen Klopp on hooaja alguses Ragnarit usaldanud (John Sibley)

Tottenham:

Victor Wanyama - Southampton - €13m

Vincent Janssen - AZ Alkmaar - €20m

Moussa Sissoko - Newcastle - €36m

Möödunud hooajal pea terve liigahooaja lõpuni esikoha konkurentsis olnud Tottenham ülemineperioodil erilise aktiivsusega silma ei paistnud. Küll aga võib viimasel hetkel soetatud Moussa Sissoko olla jokker, kes Spursi mängu muutust tuua võib.

Leicester:

Ahmed Musa - CSKA Moscow - €19m

Islam Slimani - Sporting Lisbon – €36m

Nampalys Mendy – Nice – €15m

Ilmselt on Claudi Ranieri hoolealustelt eelmise hooaja vägitüki kordamist raske oodata, kuid tuumik on suures osas säilitatud. Suurimaks kaotuseks võib pidada Kante´d, keda toodi asendama andekas Prantsusmaa noortekoondislane Nampalys Mendy. Lisaks vääribmärkimist ka klubi rekordost Islam Slimani, kellest olid huvitatud ka teised Premier´i klubid.

Islam Slimanist sai kalleim mees, kelle Leicester kunagi soetanud on (HUGO CORREIA)

West Ham:

Andre Ayew - Swansea - €25m

Simone Zaza - Juventus - laenule

Alvaro Arbeloa - Real Madrid – tasuta

Eelmisel hooajal mõnevõrra üllatuslikult head mängu näidanud West Ham, üritab suurtele kandadele astuda ka sel aastal. Suurem osa põhimeestest, eesotsas Dmitri Payet´iga, õnnestus säilitada ning uutel täiendustel peaks ka omajagu kvaliteeti jätkuma. Keskvälja ründemängu peaks teritama Andrew Ayew ning kaitseliini toob kogemusii Alvaro Arbeloa.

Ülejäänud

Lisaks eelnimetatutele tegid vägevaid üleminekud ka klubid, kes sel hooajal ilmselt veidi madalamat mängu mängivad.

Premier Leagu´i alatine tugev keskmik Everton tõi Stones´I asenduseks suvisel MM-il säranud uelslase Ashley Williamsi. Swansea sai korraliku täienduse ründeliini, kui meeskonnaga liitus Hispaania koondise ründaja Fernando Llorente. West Brom hankis endale Tottenhami mehe Nacer Chadli. Southampton – meeskond, kellelt tavaliselt head mehed ostetakse, tõi Müncheni Bayernist andeka noormägnija Pierre-Emile Hojbjergi.

Stoke toimetas endale omaselt – võimaluste piires ning laenule õnnestus saada Wilfred Bony. Napilt relegatsioonist pääsenud Sunderland laenas Manchester Unitedist Adnan Januzaj. Bournemouth napsas üleminekuakna viimasel päeval enda meeskonda laenule Jack Wilshere´i. Crystal Palace tõmbas välja suure kala, kui Liverpoolist toodi enda ridadesse Christian Benteke.