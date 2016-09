Tõupullide seemnevedelik on kõrges hinnas – üksainus doos (0,25–0,5 milliliitrit) võib maksta sadu eurosid, odavam kraam aga vaid kümmekond eurot ports.

Seemnevedelik pole üksnes järeltulijate saamiseks. Esimese maailmasõja ajal tulid Briti spioonid geniaalsele mõttele kasutada spermat nähtamatu tindi asemel. Paraku läksid kirjad haisema. Kuid spermaga on hullemaidki tempe tehtud, kirjutab veebikülg headacheshelp.com.

Spermast saab teha miniroboti

Nanotehnoloogia on teinud võimalikuks pöörase idee: luua tillukesed ravimirobotid, mida saab organismi sisestada ning kaugjuhtimise teel vajalikku kohta suunata. Kuid robot vajab kütust, enamik kütuseid aga võib inimesele surmavalt mõjuda.

Dresdeni teadlased leidsid geniaalse lahenduse: nad tegid seemnerakkudest küborgid. Seemnerakud püüti õhukestest titaan- ja raualehtedest mikrotorukeste sisse, mida sai magnetiga juhtida.

Seemnerakk on tubli ujuja ega vaja lisakütust. Samas on ta nii pisike, et pääseb igasse kehapiirkonda. Uudsel tehnoloogial on arvukalt kasutusvõimalusi alustades viljatusravist ja lõpetades vähiraviga.

Hitlerile süstiti pulli seemnevedelikku

Hitleri terviseandmeid vaadates paistab, et tal oli noore Eva Brauni rahuldamisega probleeme. Ju oli füüreril juutide hävitamise ja liitlastega sõdimise tõttu pea pulki täis.

Kuna Viagrat polnud veel leiutatud, kirjutas ihuarst Hitlerile välja pulli seemnevedeliku süste.

Usuti, et kuna pullid on niivõrd mehised olendid, muudab nende seemnevedelik ka patsiendi voodis tormakamaks. Paraku pole teada, kas Hitlerit see ravi aitas.

Spermast tehakse nii näokreeme kui ka juuksepalsamit

Ilutööstus on meeletult kasumlik ala. Leidub miljoneid naisi, kes on valmis nooruslikkuse nimel ükskõik mida katsetama. Kui avastati, et spermatosoidides leiduv spermiin on võimas antioksüdant, mis võib kortse siluda ja vananemist edasi lükata, asusid ilutöösturid tegutsema.

Seemnevedelikust hakati valmistama näokreeme. Nüüd kasseeritakse nende eest iluravilates umbes 225 eurot purgi pealt ning neid reklaamivad sellised staarid, nagu kunagine "Dünastia" ja "Melrose Place’i" täht Heather Locklear.

Haisupelg on alusetu: tootjad kinnitavad, et seemnevedelikku on töödeldud kemikaalidega, andmaks sellele parema lõhna ning eemaldamaks viirused.

Ka juuksehooldusvahendite tootjad ei tahtnud spermahullusest välja jääda. Kui ühes Los Angelese salongis oli laineid löönud pullimunandite keeduleemest juukseravim, hakkasid USA ja Briti tippsalongid valmistama omaenda spermatooteid.

Selgub, et pulli valgurikas seemnevedelik parandab kuivi ja kahjustatud kiharaid ning teeb need paksemaks ja kohevamaks. Kuid ehk olete seemnevedelikuga ilutooteid kasutanud enese teadmatagi – mõnes ihupiimas ja meigis sisalduv sideaine on valmistatud tursaspermast.

Karjakasvatajad kardavad spermaröövleid

Tõupullide seemnevedelik on kõrges hinnas – üksainus doos (0,25–0,5 milliliitrit) võib maksta sadu eurosid, odavam kraam aga vaid kümmekond eurot ports. Pole siis ime, et karjakasvatajate seas kardetakse spermaröövleid.

Vargus oleks ülimalt tulus. Kui kellelgi peaks õnnestuma virutada liiter kvaliteetset kraami, võib ta teenida kümneid tuhandeid eurosid. Võrdluseks: liiter puhast kulda maksab veebikülje andmeil vähem kui 40 000 eurot.

Sperma tapab mikroobe

Sugulisel teel levivad haigused pole muuseas üksnes inimeste probleem – need ohustavad ka loomi. Ent kuidas loomad end ilma kondoomi või penitsilliinita tõbedest priid hoiavad?

Kui nende seemnevedelikul on samasugused omadused nagu sinikaelpartide omal, siis neil on looduslik kaitse omast käest võtta. Hiljutised uurimused näitasid, et sinikaelpartide seas esineb vähem sugulisel teel levivaid haigusi, sest nende sperma suudab hävitada näiteks kolibakterit ja teisi patogeene.

Emaspardid suudavad isaste noka järgi öelda, millisel isendil on kõige mikroobivastasem sperma – mida kirevam nokk, seda puhtam seeme.

Ka inimese seemnevedelikul on antibakteriaalne toime, kuid paraku on see üsna nõrk ning selle efektiivsus väheneb väga kiiresti.

Spermat on vanglast välja smugeldatud

Iisraeli vanglates istuvatel palestiinlastel on häda: abikaasasid külla ei lubata, kuid kombed nõuavad suurt peret. Nii on mitmed palestiinlased suutnud oma seemnevedelikku vanglast välja smugeldada ning sel moel on terve lapse sünnitanud üle tosina naise.

Viljatuid paare aitab kunstsperma

Viljatutele paaridele võib omaenese niudevilja saamine reaalseks osutuda. Kyoto ülikooli teadlased on kasutanud hiirenaha ja embrüote tüvirakke, loomaks idurakke ehk algstaadiumis sugurakke.

Viljatu hiire munanditesse süstituna hakkasid need tootma terveid ja tublisid seemnerakke, millest saab kunstviljastamise abil terveid järeltulijaid. Kunstlikku spermat on teiste meetoditega – munandite idurakkude abil – loonud ka Iisraeli teadlased.

Mõni õnnetu on sperma suhtes allergiline

Leidub naisi, kes on sperma suhtes allergilised – see võib tekitada sügelust, aga ka anafülaktilise šoki. Uurimuste andmeil on selliseid eevatütreid 12 protsenti.

Ent see häda ei piirdu naistega – on mehi, kes on allergilised teiste meeste või koguni iseenda sperma suhtes. Nemad võivad pärast orgasmi tunda gripilaadseid sümptomeid, mis võivad kesta mõnest tunnist mitme päevani.

Sperma peletab naistel depressiooni

2002. aastal valminud uurimus näitas, et kaitsmata vahekorda harrastavatel naistel on vähem depressioonimärke kui neil, kes kasutasid seksi ajal kondoomi. Nii et seemnevedelik on antidepressantidest märksa soodsam tujutõstja.

Teadlased usuvad, et tupe kaudu imenduvad organismi seemnevedelikus leiduvad meeleolu tõstvad keemilised ühendid, nagu endorfiinid, östroon, prolaktiin ja oksütotsiin. Oksütotsiin liidab ka partnereid hingeliselt ühte ning soodustab suhtlust ja leppimist.