Britney Spearsi kauaoodatud comeback MTV videoauhindade galal pani paljud fännid oma nördimust sotsiaalmeedias välja valama – sidrunkollase kostüümiga superstaar vingerdas küll seksikalt tantsida ja aeles põrandalgi, kuid tundus, et laul kõlab lindilt ja Britney maigutab vaid suud. Kas Milli Vanilli häbiväärse lip sync’i ajad on tagasi? Meenutame, millised staarid on lindi saatel laulmisega libastunud.

Milli Vanillilt võeti Grammy auhind ära

MILLI VANILLI (Vida Press)

MTV kontserdi lindistamine 1990. aastal USAs Connecticutis tõi Saksa duole Milli Vanilli hävingu. Kui Fab Morvani (pildil vasakul) ja Rob Pilatuse superhitt "Girl You Know It’s True" toppama jäi ja fraasi "Girl you know!" aina kräunutama hakkas, tekkisid kahtlused meeste lauluoskuses.