3. Määri ahjuplaat toiduõliga.

NIPP! Kui küpsetad silikoonmatil, siis seda toiduõliga määrima ei pea.

4. Pane ahi 200 kraadi peale sooja.

5. Tõsta pool teelusikatäit tainast ahjuplaadile. Vormi teelusika abil ümarad 5-6cm diameetriga õhukesed tainarattad ja küpseta kolm-neli minutit ehk kuni küpsise servad on kuldpruunid.

6. Samal ajal valmista ette uus plaaditäis.

7. Kui küpsised on valmis, eemalda noaselja abil plaadilt üks küpsis, teised jäta plaadile. Nüüd pead tegutsema kiiresti: pane küpsise peale õnnesõnum, voldi küpsis keskelt kokku ja suru ääred veel kord kokku. Võta plaadilt järgmine küpsis ja toimi samamoodi. Oluline on, et küpsised oleksid voltimiseni soojas, sest jahtudes hakkavad need kohe n-ö kivistuma.

NIPP! Kui jätad küpsised muffinivormi jahtuma, hoiavad nad paremini oma kuju.