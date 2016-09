Kibuvits on tõeline C-vitamiini pomm, lisaks sisaldab ta A-vitamiini, suhkruid ja mineraalaineid. C-vitamiin käivitab viirusesse nakatumisel meie immuunsüsteemi ja kibuvitsas sisalduvad karoteenid tugevdavad kurguhaiguste ning köha korral limaskesta.

Kõige väärtuslikumad on kibuvitsamarjad siis, kui nad on sügavpunast värvi, kuid viljaliha pole veel pehme. Mida kibuvitsast teha ja kuidas marju säilitada?

Kibuvits sobib hästi kohupiimatoitude ja jogurtiga, kuna organism omastab karoteene rasvainega ja selleks on parimad piimarasvad, kinnitab Karepa ravimtaimeaia perenaine Katrin Luke.

Rannarahvas kasutas kibuvitsamoosi laste kurgumandlipõletiku ennetuseks ja raviks. Samuti on moos või siirup kasulik neile, kes häälega töötavad. Kui tunned, et kurk on kibe ja haigus hakkab tulema, siis tee endale kibuvitsamarjateed ingveri ja nelgiga, soovitab Katrin.

Mida rohkem kibuvitsa aga kuumutada, seda rohkem C-vitamiini temast kaob. Sellepärast on kõige targem kibuvitsad talveks ära kuivatada. Selleks sobivad nii toidukuivati, 50kraadine praeahi kui ka saunalava.

Kuivamise aeg sõltub aga marjadest, tõdeb toidublogija Britt Paju. Kuivatis ja ahjus kulub selleks umbes paar tundi, saunalavale võib marjad aga pärast väikest kuuma lihtsalt ööpäevaks seisma jätta.

Kibuvitsatee tegemiseks keeda kuivatatud ja purustatud marju vähemalt 15 minutit (ühe liitri vee kohta võta peotäis marju). Seejärel lase neil kaks-kolm tundi kaane all tõmmata, et toimeained välja tuleks.

Kaval on panna marjad termosesse, valada peale keev vesi ning lasta samamoodi tõmmata. Tass kibuvitsateed katab päevase C-vitamiini vajaduse, tõstab söögiisu ja parandab seedimist.

Kibuvitsamoos

Vaja läheb: 1 ½ l kibuvitsamarju, ½ l punasesõstramahla, 300 g suhkrut.

Valmistamine: Puhasta marjad seemnetest ja loputa üle, jäta nii suured tükid kui võimalik. Pane marjad potti ja vala peale mahl, keeda vaiksel tulel 15 minutit. Sega juurde suhkur ja keeda veel 10 minutit. Eemalda vaht, kui seda peaks tekkima. Tõsta moos ettevalmistatud purkidesse, sule õhukindlalt ja lase jahtuda. Säilita jahedas.