Septembrikuu on moemaailmas aasta kõige tähtsam kuu. Öeldakse isegi, et moemaailm ei tähista aastavahetust mitte jaanuaris nagu teevad seda kõik teised, vaid hoopis septembris. Põhjus selleks on lihne – sügistalvised kollektsioonid näitavad terveks aastaks kätte, kuhu suunas moemaailm liigub.

On aeg suveriided kapinurka lükata, et teha ruumi sügisriietele. Moetrende on sellelgi aastal nagu seeni pärast vihma, nii et soovi korral saad iga päev isemoodi riides käia.

Pealegi peab terve moemaailm rohkem lugu just sügistalvistest kollektsioonidest, vähem aga kevadsuvistest. Seegi põhjus on küllaltki lihtne – sügistalvised riided annavad lihtsalt rohkem mänguruumi ning nii on võimalik ennast ka põnevamalt riidesse panna.

Just seetõttu on sügiseti ka kõikvõimalikke trende nii palju, et ilmselt ei saa keegi ausalt väita, et kõik poes müüdav on jama ning selga pole panna midagi.

Et sügisesest moemöllust osa saada, siis võikski turvatsoonist välja astuda ja proovida võimalikult palju eri trende, olles ühel päeval õrn baleriin, teisel aga karm rokiprintsess.

RENESSANSI KUNINGANNA

RENESSANSI KUNINGANNA (Vida Press)

Tundemärgid: Jumaldab sametit. Olgu selleks siis sametkleit, sametpintsak või hoopis sametist jalanõud ja käekotid.

KISKJA

KISKJA (Vida Press)

Tundemärgid: Leopardimuster hommikul, lõunal, õhtul, argi- ja pidupäeval.

PREILI OHVITSER

PREILI OHVITSER (Vida Press)

Tundemärgid: Talle meeldivad militaarse hõnguga riided, eriti ülerõivad.

80ndate TIBI

80ndate TIBI (Vida Press)

Tundemärgid: Otsekui ajamasinast pärit peo­tšikk, kes jumaldab volange, ja üht õlga paljastavaid toppe ning kleite. Minipikkus on iseenesest­mõistetav.

PROUA GREY

PROUA GREY (Vida Press)

Tundemärgid: Hall on tema teema. Halli ja ruudumustri kooslus on eriline lemmik nagu ka veidi ootamatud lõiked ja siluetid. Hallist hiirest on asi kaugel.

ROKIPRINTSESS

ROKIPRINTSESS (Vida Press)

Tundemärgid: Kannab musta ja jumaldab pitsi ning veidi läbikumavaid riideid. Kõik on naiselik, kuid mitte kunagi liiga pehme ja ninnu-nännulik.

BOSS

BOSS (Vida Press)

Tundemärgid: Pükskostüümid on tema teema. Muud ilmselt tema garderoobis ei leidugi. Eriti trendikas boss valib sel hooajal selga triibulise pükskostüümi.

Fjällräveni seljakott – kott, mis tegi terveks rootslaste haiged seljad

Skandinaavias ja ka mujal maailmas üks populaarsemaid seljakotte loodi rohkem kui 35 aastat tagasi sugugi mitte aga sellepärast, et moefännid neid kandma hakkaksid, vaid hoopis tervislikel põhjustel.

Fjällräven ehk tõlkes polaarrebane on Rootsi üks populaarsemaid ettevõtteid, mis loodi 1960. aastal ja mis on nüüd tuntud eelkõige oma ikooniliste seljakottide poolest.

Kotid on lausa nii populaarsed, et lisaks tavainimestele armastab neid isegi Rootsi kuningakoda. Viimati nähti näiteks printsess Estelle’i kandmas roosat Fjällräveni seljakotti esimesel lasteaia päeval.

Tegemist pole aga sugugi ainult Rootsis ilma tegevate seljakottidega, vaid need on praeguseks jõudnud kõikjale maailmas, seejuures ka Eestisse.

Fjällräveni seljakottide, mis kannavad tegelikult nime Kånken, lugu algab 1970ndatel, kui tervisenäitajad väitsid, et ligi 80 protsenti rootslastest kannatas seljavalu käes mingil ajal oma elus ja järjest rohkem hakkas seljavalu kimbutama ka lapsi.

Fjällräveni looja Åke Nordin jälgis meditsiinitöötajate arutelu sel teemal ja otsustas disainida taskukohase ning ruumika seljakoti, kuhu mahuksid sisse kõik koolitarbed. Kott valmis koostöös Rootsi Gaidide ja Skautide Ühendusega ning esimest korda tutvustati seda 1978. aasta kooliaasta alguses.

Fjällräveni seljakott (Vida Press)

Kotti saatis kohene edu ja rootslaste seljavaluprobleemid kadusid. Ühtlasi väidetakse, et Fjällräveni seljakott tagab ideaalse rühi. Seljakoti puhul on haruldane veel seegi, et kuigi esimesed kotid valmisid 38 aastat tagasi, siis nende disain pole aja jooksul mitte kübetki muutunud.

Endiselt on kotil üks avar peasahtel, kaks küljetaskut ja lukuga esitasku. Et kott tõesti kõigile kandmiseks sobiks, siis on seda võrreldes 38 aasta taguse ajaga saadaval siiski erinevates suurustes ning värvitoonides.