Üheksal päeval kümnest läbis ta 3,8 km ujumist, 180 km ratast ning 42,2 km jooksu alla 11 tunni, mis on tema enda jaoks väga suur kordaminek. Tema võistlusajad alustades esimesest päevast on 10:38:12, 10:48:35, 10:51:54, 10:36:19, 10:48:14, 10:59:20, 10:53:44, 11:38:58, 10:49:08 ja 10:44:29.

Ultratriatleedi parim võistlusaeg jäi neljandasse päeva, edestades kahe minuti ja seitsme sekundiga esimesel päeval välja võideldud aega – 10:38:12. Raskeimaks päevaks osutus ainsana rajal olnud eestlasele võistluse kaheksas päev, mil raja läbimiseks kulus 11:38:58.

Kaheksas päev oli Ratasepa jaoks raske mitmete tingimuste kokkulangemisel, sh energiapuudusest tingitud pidev külmatunne ja rahutu ööuni, mis omakorda mõjutasid teda ka vaimselt. Kaheksanda päeva finišijoont ületades ütles ta, et see oli võistluse vaimne murdepunkt ning üheksas ja kümnes võistluspäev lähevad juba tahtejõu pealt, motiveerides end mõttega, et läbida on jäänud veel vaid viimased kaks distantsi. Rahulikumalt võetud 8. päev andis mehele jõudu läbida 9. ja 10. päev taaskord suurepäraste aegadega.

Ratasepp tõdes, et ultravõistluse võlu ongi see, kui suudad rasked hetked üle elada. "Sellele järgneb alati kergem ja meeldivam hetk, mil sa tunned endas taas jõudu ning tead, et sa oled oma võimeid taaskord kaugemale nihutanud."

Ratasepa peamine vastane rajal oli Saksa kolmekordse ultratriatloni MK-etapilgi talle konkurentsi pakkunud ja selle võitnud Richard Widmer. Kui kaks esimest päeva edestas Ratasepp ajaliselt Widmerit ning kolmandal päeval ületas finišijoone sekundipealt sama ajaga, siis neljandast päevast alates pani sakslane välja endast kõik – tema eesmärk oli purustada pika edumaaga kümnekordse ultratriatloni kehtiv maailmarekord – 2009. aastal püstitatud 115:01:30. Widmeri nimel on nüüd 10xultratriatloni maailmarekord ajaga 106:11:52.

Kuigi ka Ratasepp purustas oma võistluse üldajaga maailmarekordi, siis maailmarekordi hoidja tiitlit ta enda nimele ei saanud. Sellegi poolest on Ratasepp oma võistluse sooritusega väga rahul.

"Richard Widmer on rekordiomaniku tiitli igati välja teeninud. Hindan väga tema suutlikkust kõikidel päevadel niivõrd häid tulemusi teha, tema toetavat ja austavat suhtumist teistesse võistlejatesse ning füüsilist ja vaimset võimekust. Widmeri pakutud tugeval konkurentsil on väga suur panus ka minu heades aegades, Widmeri sõnul ka vastupidi," rääkis Ratasepp.

Sama võistluse raames püstitatakse ka teine maailmarekord. Kümnekordset ultratriatloni tegevate triatleetidega olid rajal ka kahekümnekordse distantsi läbijad. 45-aastane Alexandra Meixner, kes 20 järjestikusel päeval läbis 3,8 km ujumist, 180 km ratast ja 42,2 km jooksu püstitas juba 12. päeval distantsi läbimisel naiste maailmarekordi. 20. päeva lõpuks saab ta enda nimele naiste maailmarekordi tiitli 20xultratriatloni läbimisel.

Kümnekordset ultratriatloni alustas 12 võistlejat, sh kaks naist. Kümnenda päeva alguseks katkestas võistluse kolm võistlejat. 20xultratriatlonit alustas kaheksa sportlast. Viimasel päeval läks ametlikult võistlustulle neli võistlejat.