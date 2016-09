Maa soolast ja küla küünlast on nüüdne õpetajaamet valgusaastate kaugusel: õpilaste ja lapsevanemate jaoks on koolmeistrist saanud klienditeenindaja.

Kui Nõukogude Liidus oli levinud patriootiline fraas "Taome mõõgad atradeks!" siis praeguses Eesti üldhariduskoolis on käibel märksa nõudlikum lause: "Teeme kolmed neljadeks!" See ei ole nali. Pole kaugelt harukordne, et kliendistaatust nautiv õpilane nõuab klienditeenindajaks alandatud õpetajalt kehvade hinnete ümberjoonistamist kõrgemateks. Kohe, siin ja praegu.

Õpetajal jääb vaid kannatust varuda, kui asub tuhmile õppurile selgitama, et päris sel moel hinnete parandamine ei käi. Sedapuhku klienditeenindaja kliendile vastu tulla ei saa. Klient ei saa aru ja pahandab. Säärase pentsiku skeemi järgi, mille puhul on õpetajast saanud mitte keegi, Eesti koolid töötavadki.

"Jah, eelmisel sajandil hakkas levima käsitlus õpetajast kui teenindajast ja lastest kui klientidest. Selline lähenemine on nüüd tagasi vaadates täiesti arusaadav, sest tegelikult püüti turumajanduses paremini orienteerumiseks leida igas eluvaldkonnas see, kes tellib muusika. Nii tundus lihtsam keerulisi asju mõtestada ning kuivõrd levis ütlus kaubandusest: klient on kuningas, olid pikaks ajaks paika pandud rollid ka haridussüsteemis. Tollase käsitluse mürgiseid vilju nopime veel praegu ja ilmselt mõnda aega ka tulevikus. See loogika, mis õpetajast klienditeenindaja tegi, oli iseenesest lihtne oma pealiskaudsuses: kui õpetaja töö on olla klassi ees ja anda tunde, siis järelikult on tema kliendid lapsed," arutles koolmeistrite portaalis Arvamusaed õpetajaametit pidav Peeter Eerik Ots kaks aastat tagasi. "Ja omamoodi on see õige ka praeguses kontekstis, sest on mitu ühist momenti näiteks suure toidukaupluse klienditeenindajate igapäevatööga. Nii õpetaja kui ka kassapidaja tegelevad päevast päeva materjaliga, mis neile uksest sisse astub ja olgu tuju temal või kliendil milline tahes, see suhe peab laabuma nii, et klient kindlasti rahul oleks."