USA odavlennufirma JetBlue personal ajas kaks last segamini ja lennutas nad valedesse linnadesse, vahendab New York Daily News.

Marinel Martinez ootas New Yorgi John F. Kennedy rahvusvahelises lennujaamas viieaastast poega Andyt, kes oli üksi tagasiteel sugulaste juurest Dominikaani Vabariigist.

Ema oli saateteenuse eest täiendavalt maksnud 100 dollarit. Lennujaamas toodi talle vale laps, kes oli samuti umbes viieaastane poiss. Ema tabas paanika. Ta arvas, et tema poeg on röövitud.

Lennukompaniil kulus kolm tundi, et toimuvast aru saada. Selgus, et JetBlue oli kaks üksi reisinut poissi segamini ajanud ja Andy lennutati New Yorgi asemel Bostonisse.

Bostonisse lendama pidanud poiss saadeti aga New Yorki. Marinel Martinez kavatseb lennukompanii kohtusse kaevata.