Süsteem näeb ette seda, et tele-ekraanilt jälgiv kohtunik, kelle kasutuses on ka videokordused, abistab peakohtunikku otsuste tegemisel. "VAR-iga saame kaitsta kohtunikku ning kogu mängu," sõnas FIFA president Gianni Infantino, kes katsetusega äärmiselt rahule jäi.

Itaalia ning Prantsusmaa vahelise mängu peakohtunik Björn Kuipers oli samuti uuendusega rahul. Esimest korda sai hollandlane abi juba neljandal minutil: "Itaallased survestasid mind, et annaksin prantslasele punase kaardi. Kui seitse sekundit hiljem ütlesin, et minu abiline vaatas olukorra üle ning mängija vääris kollast kaarti, siis kõik mängijad leebusid."

"Samuti järgmises olukorras, kui nõuti penaltit. Ütlesin mängijatele, et olukord on üle vaadatud ning 11-meetri karistuslööki määrata polnuks õige. Mängijad nõustusid koheselt. See annab kõvasti enesekindlust, kui mängijad sind usaldavad," sõnas Kuipers.

Siiski tajub Infantino ka seda, et VAR-i kasutamine ei tohiks segada mängu voolavust. "Me peame olema kindlad, et üle vaadatakse vaid olukorrad, kus kohtunik on selgelt eksinud. Kui aga süsteem toimima saada, jääks ära palju valesid otsuseid."

FIFA president kinnitab, et isegi kui Video Abikohtunikud peaksid kasutusele tulema, ei kao jalgpallist abikohtunikud. "Kindlasti ei vaheta VAR või ükskõik mis muu tehnoloogiline uuendus välja abikohtunikke. Tahame säilitada jalgpalli inimlikkuse."

VAR-i testitakse uuesti 15. novembri mängus, kui Itaalia võõrustab Saksamaad.

Eilse mängu kohtunikebrigaad: