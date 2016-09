Terve see august on olnud üks pidu ja pilleriin.

Ega ole ilus norida. Aastapäev, siis aastapäev, tore ja kena, norijaid jätkub niigi. Ah, tühja, norib ise ka ära, et punkt kirja saaks - mihuke tainas mõtles välja mängida aastapäeva tähistamise eelteadete taustaks leinamuusikat? Seal pidanuks ikka olema kärts, pudeliga mürts, mitte aiaoiaküllonkurb. Vahva on ju vaba olla.

Teisi tüütamata oma mälestustega kangelaslikest päevadest. Tehtud juba küll.

Kaege, aga tundub, et üks päev võiks veel tähistamist leida. Sõber kunagi arvutas välja, et Eesti vabariigil on maailmas vist üldse kõige vähem riigipühi. Vähemalt neid, mille puhul vaba päev antakse. Kalendrisse kaeda, siis tundub, näiteks, et tublidel austerlastel on vähemalt kord nädalas mõne pühaku praadimise või muidu surmamise mälestamiseks vaba päev, kirik, kiriku kõrval teadagi, mis asutus. Nagu tsiviliseeritud maal olema peabki. Kadedaks teeb.

Nimelt 31. august tahaks meelespidamist.

Ei ütle midagi?

31. august 1994?

Ikka ei midagi?

Kaege, see oli päev, kui Vene vägi siit maalt lõplikult ära läks.

Kui väga rangelt rahvuslikult, pea metsavendlikult arutleda, see on päev, kui Eesti tegelikult taas iseseisvaks ja rippumatuks sai.

Kuni su maal on võõrad soldatid, jääb elamine-olemine ikka kuidagi ebakindlaks. Olgu kokku lubatud, mis tahes. 1939. aasta baasideleping on ka nii ilus lilleline ja roosa dokument, et nutt tuleb lugedes peale. Kui ausad ja siirad ja sinisilmsed ikka seltsimehed olid, lahked ja vastutulelikud ka veel, vabalt võtsid okupatsioonivägede arvust 10 000 maha, kui ilusti paluti. Lugemissoovitus: Liivi Uuet, Erich Kaup, "Sotsialistliku revolutsiooni käsiraamat".

Samamoodi - olid ju lubadused, et kes siin demblini jõuab, selle asemele Venemaalt uut nekrutit ei tooda. Ikkagi. Venelased on nutikam seltskond kui mingid neegrismugeldajad. Too aeg oli üle ilma ülimalt segane; sest võis ju mööda vaadata, aga teadmine püsis: nad on ikka veel siin ja me ikka ei tea, kui palju neid on, mis neil on, mis neil plaanis on.

Ebamugav.

Natuke teise kohta ja aega hüpates: aastad 1871-1873 olla Prantsusmaa ajaloos tähelepanuväärsed, sest muidu maksudest kõrvalehiilimist rahvusspordiks pidavad kodanikud maksid hea meelega, ausalt ja rohkemgi, kui vaja. Nimelt oli Prantsuse-Preisi sõja lõpetanud rahulepingus punkt, et Saksa okupatsiooniväed jäävad Prantsusmaale, kuni 5 miljardit kuldfranki reparatsiooni on ära makstud. Prantslased pidasid seda nii õudseks, et olid nõus oma kõige õrnemale kehaosale ehk rahakotile liiga tegema, saaks vaid bošid maalt välja.

Ja kes pidanuks ühtki nimeliselt iseseisvat sotsmaad iseseisvaks, kui seal nõuka väed sees olid?

Põhjust justkui oleks. 1227-1919 polnud ju hetkegi, kui mingi võõramaa soldati jalg poleks siin maal tammunud. 1939-1994 sama lugu. Väga lühike aeg on päris päriselt omapäi iseseisev oldud.

Et. Siis. Või. Kuidas.

Eelkõige, kuidas seda nimetada. Vene vägede lahkumise püha kõlab nagu "maailmakuulus Eestis" välispoliitikaekspertide klähvimine. Võõrvägedest vabanemise püha oleks justkui mahedam ja tõesem... aga kas ja kuidas tähistada siis 28. aprilli, mis päeval kaks aastat tagasi liitlased meid kaitsma vajusid.

Jaa, jaa, olen, olen putinist, olen. Kümme korda liitlased, võõrad soldatid ikkagi. Paratamatu sõnumiga: te ei saa ise hakkama. Mis on täiesti teine teema.

Oeh, kuhu võib jutuga jõuda.

On ju veel 29. mai, 1919. aasta Laidoneri telegramm Asutavale Kogule ja valitsusele, kus teatab, et: "on vaenlane täielikult Eesti piiridest välja aetud ja meie maa lõpulikult vaenlasest puhastatud."