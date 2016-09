Augusti lõpus alates on meedias liikvel kuuldused Usbekistani autoritaarse liidri Islam Karimovi surmast. Riik ise pole ametlikku infot andnud, kuid seda kinnitavad erinevad diplomaatilised allikad, vahendas BBC. Türgi peaminister Binali Yıldırım ütles televisioonis üle kantud valitsusistungil, et Karimov on surnud. "Jumal õnnistagu teda. Türgi vabariik toetab usbekke nende valu- ja murerohkel ajal," sõnas ta. Oma kodulehele on kaastundeavalduse pannud Gruusia president Giorgi Margvelašvili. Samuti olevat väidetavalt laupäeval toimuvatele matustele kutsutud nii Afganistani kui Kõrgõzstani riigijuhid.

Matused toimuvat Karimovi sünnilinnas Samarkandis, mille lennujaam olevat tavareisijatele laupäevaks juba suletud.

Venemaa uudisagentuur Interfax teatas samuti Karimovi surmast ja viitas usbekkide valitsusallikatele. Teade kadus peatselt nende uudisvoost ja selle ilmumist nimetati tehniliseks viperuseks. Usbekistani riigitelevisioon on lõpetanud meelelahutussaadete edastamise. Ainus ametlik teade riigipea tervise kohta on siiani vaid Usbekistani valitsuse kinnitus, et Karimov on väga raskelt haige. Karimov oli oli viimati avalikkuse ees 17. augustil