Augusti lõpus alates on meedias liikvel kuuldused Usbekistani autoritaarse liidri Islam karimovi surmas. Riik ise pole ametlikku infot andnud, kuid nüüd kinnitas Karimovi manalateele minekut ka Türgi, vahendas BBC.

Nimelt ütles Türgi peaminister Binali Yıldırım televisioonis üle kantud valitsusistungil, et Karimov on surnud. "Jumal õnnistagu teda. Türgi vabariik toetab usbekke nende valu- ja murerohkel ajal," sõnas ta.

78-aastane Karimov oli võimul alates 1989. aastast. Möödunud nädalal viidi ta ajuverejooksuga haiglasse.

Usbekistani riigitelevisioon on lõpetanud meelelahutussaadete edastamise. Ainus ametlik teade riigipea tervise kohta on siiani vaid Usbekistani valitsuse kinnitus, et Karimov on väga raskelt haige.

Karimovil pole otsest poliitilist järglast, riigis puudub ametlik opositsioon ja meedia on range kontrolli all. Inimõiguslased on kurtnud Usbekistanis toimuvate piinamiste üle.