Mis juhtub hääletuskabiinis, peab jõudma erakonna juhatuse koosoleku ette, on tänavuste vaid vormilt salajaste presidendivalimiste deviis. Häälte kaotsiminekust võrsunud paranoias pidas mõni rahvasaadik vajalikuks jäädvustada mitte ainult hääletussedelit, vaid ennast koos sellega. Sündis sedeli-selfie. Fotokraatia õitsemisele tõmbasid pidurit sotsid – mitte sellepärast, et nii oleks üllas, vaid seepärast, et mõne saadiku Rüütli-eelne telefon ei teegi pilti. Näis, kui palju leiab nüüd hüvitatavate kulude seast nutitelefoni ostutšekke.

Oravad läksid kaklema

Oma soosiku sokutamine Kadriorgu osutus Reformierakonnale kõvemaks pähkliks, kui seni arvatud. Häältelugemine riigikogus näitas: isegi omade seas leidub neid, kes saba vastu ajavad. Kas reeturite väljaselgitamisele järgneb puhastus? Pole Marina Kaljuranna toetamine ju ainus patt, mis päevavalgele tuli – erakonna juhatuse liikme Rein Langi möödunudsuvine audients Savisaare juurde ärritab esimeest Taavi Rõivast vähemalt sama palju. Mis karistus langeb aga nendele, kes osalised kättemaksuoperatsioonis „Kaljurand valimiskokku“?