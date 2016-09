Sel nädalal tähistab Uus Maailm oma kümnendat sünnipäeva. Nagu tavaliselt, suure rahvahulgaga peatänaval, ja vaatemängu kõrval pakutakse midagi ka hamba alla.

Kümme aastat tundub uskumatult vähe. On ju elatud tundega, et see pisut boheemlaslik seltskond on koos elanud aegade algusest. Sellised ei tea kust ilmunud kogukonnad on saanud meile omaseks ja neile loodetakse.

Kui riik põrutab valitsemisega aina rohkem seda teed, et saada kõik oma käpa alla, siis kogukond jutlustab vastupidist. Iga meie riigis elav inimene on väärt seda, et oma elamise ja õiguste eest ise otsustada. Deviisi all: iga mees peaks tabama, et riik – see olengi mina, ja selle põhjal ka toimima.

On hea, et iga tekkinud kogukond on oma nägu. Uude Maailma on kogunenud boheemlased, Kalamajas ja Telliskivis on redelil mitu pulka üles roninud hipsterid. Kassisaba on aga suunatud sinna, kuhu kogukonnad peaksidki suunduma – keskklassile lähemale. Veidras olukorras on aga maakogukonnad, keda meid on 60 aastat õpetatud kogema kui inertset inimmassi ja kes ei olevat võimelisedki mingiks ühiseks tööks. On, kui neil vähegi aktiivsem inimene ees seisab.