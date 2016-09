“Ministeerium tahab lihtsustada Rail Balticu trassile jäävate maade sundvõõrandamist”, kirjutas uudisteportaal päeval, kui kõik jälgisid põnevusega teise ja kolmanda vooru heitlust riigikogus presidendikoha pärast. "Ministeerium hindab seadusemuudatuse võimalikku mõju sundvõõrandatavate leibkondade jaoks ebaoluliseks ning leiab, et täiendavat mõjuanalüüsi pole tarvis." Pidage nüüd hoogu! Mida sellise padukantseliidiga meile tegelikult öelda püütakse? Eesti üks targemaid naisi Marju Lauristin õpetas ülikoolis mulle teksti kontentanalüüsi. See tähendab, et teksti tegeliku sõnumi mõistmiseks tuleb tekst lahutada osadeks ja püüda iga osa lahti tõlkida eraldi. Tulevikku nägev masin Hakkame siis tõlkega pihta: “Ministeerium hindab”, kes hindab? Ministeerium on mingi ala haldamist juhtiv riigivalitsemise keskorgan, loeme sõnaraamatust. Organ on kindlat funktsiooni täitev masinaosa, seletab taas sõnastik. Riigimasina keskset funktsiooni täitev osa hindab. Kui masina osa suudab hinnata mingi veel toimumata protsessi reaalset mõju, peab see üks äraütlemata äge masin olema! Masin, mis näeb tulevikku ja teab, kuidas veel juhtumata asjad meile mõjuvad. Läheb huvitavaks. Ma pole kuulnudki, et inimelusid hindav masin oleks leiutatud.

Mõju on leibkondade jaoks ebaoluline peaks siis tähendama, et mingi mõju kedagi oluliselt ei puuduta. Leibkond on ühes leivas, ühisel toidul olevad inimesed, teab tark sõnaraamat. Seega ütles anonüümne masin, et tema ei pea oma otsuste mõju neile inimestele oluliseks. Anonüümne masin. Konkreetsed inimesed, kes kuskil konkreetses paigas elades koos oma igapäevast leiba söövad. Ja täiendavat mõjuanalüüsi pole tarvis. Sest masin on otsustanud inimeste eest, et inimeselt võib ära võtta maa, mille vilju inimene koos oma leibkonnaga sööb. Sest võõrandama on ju sõnastiku teatel õigustoiming, millega üks isik annab oma vara tasu eest või tasuta teisele isikule. Oot-oot, teisele isikule? Aga teist isikut ju pole. On mingi masinaosa, haldamist juhtiv keskorgan. Kusjuures võõrandamisega kaasneb sund, mis on vältimatu kohustus. Ehk inimene ei saa vältida kohustust talle leiba andvat maad ära anda anonüümsele masinale, kes on veendunud, et tal on selleks õigus.

Kelle huvi on avalik? Oleme jõudnud kõnelevate kivide aega, kus ministeerium märgib ehk inimeste elu mõjutavatest vääramatutest protsessidest annab teada kantseleikeeles tekste tootev masinvärk, mille otsuseid saab inimene vaidlustada ainult kohtus. Kõlab nagu mingi halb ulmefilm. “VTK (seaduse väljatöötamise kavatsuse) puudumist õigustab MKMi sõnul eelnõu kiireloomulisus ja ülekaalukas avalik huvi, samuti on eelnõu seotud valitsuse tegevusprogrammi täitmisega, kuna läbirääkimised Rail Balticu trassikoridori maade omandamise ja maakorralduse läbiviimiseks peaksid algama juba 2016. aasta sügisel,” lõpeb salapärastesse täheühenditesse kodeeritud uudis väga konkreetse teatega. Ühe masinühiku anonüümsel teatel on inimestelt nende vara sundvõõrandamisega kiirustamise taga “ülekaalukas avalik huvi”. Ülekaalukas huvi võiks nagu tähendada, et suurem osa Eesti rahvast on huvitatud Rail Balticu ehitusest ja avalik võiks tähendada, et meile on sellest huvitavast asjast avalikult räägitud. Tunnistan ausalt, et mina pole küll kuulnud ühtki loogilist põhjendust selle megarajatise ehituseks ega näinud ka ühtki vettpidavat majanduskalkulatsiooni, kust sellesse maetav raha peaks hakkama tagasi tulema. Avalik huvi on siis äkki avaliku sektori huvi? Statistikaameti andmetel töö­tas 2012. aastal avalikus sek­toris ehk siis kaudselt sellessamas riigimasinas 165 400 inimest. Seda numbrit ülekaalukaks pidada on pehmelt öeldes ülepakkuv. Kelle huvist tegelikult jutt käib, saab selgeks kohe järgmisest lausest. “Eelnõu on seotud valitsuse tegevusprogrammi täitmisega.” Niisiis ülekaalukas avalik huvi võrdub valitsuse huviga oma organites paika pandud tegevuskavade täitmiseks. Ise loll, kui ilma jääd! 2016. aasta sügiseni on alla kuu aega! Loetud nädalate pärast on kuskil kabinettide anonüümsuses võetud kiirustades vastu otsus, mis lubab inimestelt sundvõõrandada nende maad valitsuse kiireloomulise tegevusprogrammi täitmiseks. “Ministeerium saatis augusti lõpus valitsusele kooskõlastamiseks eelnõu, mis annab riigile loa võtta maa üle vahetult pärast sundvõõrandamise otsuse tegemist. See tähendab, et kui praegu saab kinnistu üle võtta ainult pärast sundvõõrandamise tasu väljamaksmist ja võimalike kohtuvaidluste lõppemist, siis enam ei oleks see vajalik.” Maa natsionaliseerimine. Mis ühiskonnakorra ajal sellised asjad meil toimusidki? Väidetavalt elame hetkel demokraatlikus riigis. Kuid enamuse soov tähendaks, et enamik eesti rahvast sooviks Rail Balticu ehitust taoliste riiklike sunnimeetmetega. “Ministeerium möönab, et kuigi inimene ei pruugi muutustest teadlik olla ja jääb oma teadmatuse või tegevusetuse tõttu kahjude hüvitamisest ilma, on ebasoovitavate mõjude risk siiski väike,” teavitab riigimeedia meid riigi arusaamisest demokraatlikest protseduuridest. Päeval, kui kogu tähelepanu on presidendivalimiste teisel voorul, ilmub kuskil nurgaveerus väike, oma kantseliitlikus keelekasutuses enamikule lugejatele arusaamatu ja isegi loetamatu uudis. Ja pärast katsuge öelda, et teid ei teavitatud! Täpselt sama toimus ju superministeriumi ehitusega, millele ei eelnenud vähimatki avalikku arutelu. Ühel hetkel anti teada, et ehituslepingud on jagatud, sest ehitust oli “hädasti” vaja ja kopad löödi täiesti korralikku, lausa arhitektuurimälestise väärsesse hoonesse. Ja juba teist aastat elab mitmesaja leibkonna ehk perega elurajoon hommikul kell 7 algavas ja õhtul kell 10 lõppevas kõrvulukustavas ehitusmüras. 1000 eurot sinu taskust! Demokraatia tähendaks, et enamusega oleks arutatud, miks meile tegelikult seda Eesti maa poolekslõikamist nimega Rail Baltic üldse vaja on. Loeme aga uudistest, et maa sundvõõrandamised on vajalikud, sest va vastikud jonnakad maaomanikud ei taha oma põlist kodu, isade maad riigile loovutada, kuid “see takistab riiklikult oluliste taristuprojektide nagu Rail Baltic rajamist ja selle tarvis õigel ajal Euroopa Liidust raha taotlemist.” Balti riikide sajandi raudteeprojekti maksumus on varasemalt väljaöelduga võrreldes tõusnud kolmandiku võrra, viie miljardi euroni. Praeguste teadmiste põhjal võib Eesti omaosaluseks prognoosida umbes 1,31 miljardit eurot. Eestis on 1 315 944 inimest, seega loovutab igaüks meist imikust hooldekoduvanurini 1000 eurot selle põhjendamatu majandusloogikaga monstrumi tegemiseks. Pluss siis veel need 650 kinnistut, mis saavad kannatada trassikoridori rajamisel. Ja need pered, kelle maad kiirelt sundvõõrandatakse. Kas on keegi võtnud vastutuse selle tohutu töö ja rahamahuka projekti eest? Seni on olnud kuulda ainult kivide kõnet ehk siis ministeerium otsustas, valitsus pidas vajalikuks, riik sai loa.