Reisifirma TopDeck Travel värske uuringu kohaselt eelistavad paarid (vanuses 18-35 eluaastat) kulutada raha pigem reisimisele, mitte abiellumisele.

Kui Marilyn Monroe laulis kunagi, et teemandid on tüdruku parimad sõbrad, siis tundub, et tänapäeval ei pea see enam niivõrd paika, kirjutab Lonely Planet. Nimelt valiks iga viies naine väiksema kihlasõrmuse, kui saaks sellevõrra rohkem reisida.

Samuti selgus uuringust, et tänapäeval loodavad paljud noored reisides kaaslase leida ja ühtlasi eelistatakse reisida pigem gruppides (mitte kallimaga).