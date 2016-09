Nn presidendi võimetus väljendub eelkõige selles, et tal pole võimu, teatavad võimu rudimendid on vaid teoorias tuvastatavad. Tavaks on saanud, et nn president isegi oma vähest võimu ei kasuta. Põhjuseks võib olla see, et kuna meie nn presidendid on üldjuhul kas äärmuslikud vasakradikaalid, skeemitajad või veidrikud, siis nad üritavad hoida madalat profiili.

Pole midagi teha, rahva tee nn presidendi juurde kasvab rohtu juba valimiskampaania ajal. Kuid alustame definitsioonist: miljoni vaese maa nn president on isik, kelle põhitunnuseks on võimetus, täielik ja tingimatu impotentsus.

Nn presidendi võimetusele on leitud hea seletus: olgugi impotentne, on ta ikkagi moraalne kompass ja üldse targa ja õige jutu ajaja. Kohe tekib küsimus: miks see jutt neil siis nii vale, totter ja segane on? Rüütli kõnedele ma midagi ette ei heida, tema improvisatsioonid olid sageli piinlikud, aga kui paberilt ette luges, siis käis küll.

Meri halas kogu aeg midagi eurouroodidest ja Ilves on saavutanud valitsevale režiimile ustavuse ülesnäitamises inimvõimete piiri – enam euroseksuaalsemaks, multikultuursemaks ja vaeste suhtes üleolevamaks minna ei saa. Tõsi, Ossinovski üritab edukalt, aga temal pole isegi nn presidendi kaalu mitte.

Kogu see jutt moraalsest kompassist on jama, nn presidendist on kujunenud valitsuse hääletoru, lillaroosa ruupor, häbiks endale ja nuhtluseks kogu riigile. Mil viisil on käesoleva nn presidendi vastutustundetud ja õelad sõnavõtud seotud moraali või põhiseadusega, jääb hämaraks. Miks ei vallandatud isikut, kes oma tööga hakkama ei saanud?

Impotentsuse tipp

See nn president on rikkis kompass. Ja see kompass ei ole lihtsalt katki, vaid näitab metoodiliselt teed lähimasse laukasse. Omas amoraalses eksimatuses on ta isegi kasutatav. Kui nn president ütleb, et see on must, siis võite olla kindel, et see on tegelikult valge. Ja kui ta ütleb, et see on valge, siis põgenege enne kui hilja.

Kuivõrd sügavale on langenud valitsev režiim ja kõik tema tallalakkujad, räägib üks valus fakt. Katoliiklaste häälekandja Objektiiv on oma tegelikkuse tajult, väljendusoskuselt ning moraalselt kindluselt, eelkõige aga Eesti riigi ja rahva huvide esindamises ammuilma nn presidendiinstitutsiooni ületanud.

Kaotada ateistlik-luterlikul miljoni vaese maal käputäiele katoliiklastele, keda ei toeta pangad, Euroliit ega kohalikud kriminaalid-korruptandid ega globaalse haardega Sorosed-kurjusekehastused, ja kaotada suurelt, selleks on annet vaja. Andekatest inimestest meil puudust ei ole, eriti markantne näide on kodanik S. Kallas. Just nimelt kodanik S. Kallas ja see ei ole nali, ah et moraalseks kompassiks ei leitud kedagi sobivamat. Kas tõesti? Minu kandidaat on Romeo Kalda. Peakõrguselt üle, kindel.

Mida järeldame?

Haiseb surnust tõusnud Brežnevi järele. Hais on, aga Brežnevi stiili ja haaret ei ole. Olete ehk näinud Brežnevit valges ülikonnas ja päikeseprillidega lamamistoolis lebasklemas, see oli ilus. See ilu küll ei päästnud maailma, aga tampis vähemalt Afganistani sodiks. Aga siin ja täna, mingid töllid kiidavad takka võõrale vaippommitamisele demokratiseerimise eesmärgil. Ma saan aru, et Brežnevi töö jäi pooleli, aga kas te jätkate seda kurjusest, lollusest või mõõduka tasu eest? Ja mis vahet seal ongi?

Muide seoses meie veriste uusbrežnevistidega, kas mäletate veel punaste khmeeride surmavälju, tapmine, paha ja inimsusevastne kuritegu, mille panid toime Sorbonne’is õppinud vasakradikaalid. Poleks olnud mingeid surmavälju, kui meie liitlased poleks khmeeride kaela loopinud sama palju pomme, kui läks asjaks kogu Teises maailmasõjas.

Meie liitlased muudkui pommitasid. Need, keda pommitati, läksid aga vihaga punaste poole üle ning tulemuseks olid surmaväljad – surmaväljad pommivaipade vastu, verivorst verivorsti vastu. Meie pommitavate liitlaste liitlased elasid linnades ja linnad likvideeriti koos elanikkonnaga. Eks ole, jälle need vaesed, rumalad ja harimatud maainimesed, kes ei saanud aru, kui head pommid neile kõrgemalt poolt eraldati. See asi ei muutu kunagi.

Ka meil on nn president alati pommide poolt ja vaeste vastu. Isegi arengud on sarnased, Prantsuse liivarannad muutuvad vaikselt surmaväljadeks ja miljoni vaese maagi on kandnud esimesed ohvrid. See massimõrvade toetamine sõna ja teoga on indikaator, see näitab, kellega meil on tegemist. Pole vaja mingit statistikat ega üldistust, kui see ja see toetab tapatalguid, siis on ta mõrtsukas või mõrtsuka kaasosaline. Ehk siis tõesti parem juba varas?

Mandumine ei kehti igal pool

Kõige kurvem meie üldise allakäigu, mandumise ja degeneratsiooni juures on see, et alla käib meditsiinisüsteem oma tühja haigekassaga, haridussüsteem oma kirjaoskamatute tudengitega, sotsiaalsüsteem oma elavalt mädanevate vanurite ja nälgivate lastega, aga kurjus ei kao. Kaovad kultuur, inimlikkus ja väärikus, aga tapahimu, korruptsioon, vaeste rõhumine ja loomalikult loll valetamine ei lõpe kunagi. Seepärast ärge toetage dekadente ega nende nn presidente.

Meil pole vaja mingit presidenti. Leidke nn avalikõiguslikku meediasse mõni kolumnist, kellel täis aru peas ja süda õigel kohal. Kui ei leia, siis pange pood kinni. Moraalne kompass on ikkagi ainult üks jutt, olgu kirjutatud või peast ette kantud – ükski org ega loss ei kirjuta, sest ta ei mõtle, pole võimeline. Üks normaalne kolumnist võrdub moraalse kompassiga, nii lihtne see ongi.

Minu arvates võiks president olla katoliiklane, aga ilma losside, kantseleide ja talude ja muude jamadeta. Saatku oma meilid sealt, kust ta neid ikka saadab. Enamik inimesi mõtleb, kirjutab ja meilib ilma, et neil oleks loss, kantselei ja kari holoppe. Kaljurand? Mida on kirjutanud või öelnud kodanik Kaljurand? Kui, siis seda, et riiklik iseseisvus pole kõneväärtki. Ja ongi pärand loodud, panus antud ja joonelt presidendiks, ihahaaaa.