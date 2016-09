Kaks aastat tagasi lõi Renee Zellweger ajakirja Elle auhinnagalal üldsuse pahviks, kuna ta oli tundmatuseni muutunud.

Silmad olid hoopis teise kujuga kui varem, nägu kõhn. Näitlejatar on aga kategooriliselt eitanud väiteid ilulõikusest.

Nüüd kinnitab ta, et kõmu tekitanud välimusel oli hoopis teine põhjus: ta olevat olnud oma mõtetega mujal.

“Olin Los Angeleses ühe sõbranna pool ja kuu aega varem oli tal diagnoositud ALS [neuroloogiline haigus]," vahendab Daily Mail "Bridget Jonesi" tähe sõnu. "Läksin sellele üritusele üksnes sellepärast, et sõbranna tahtis, et ma läheksin ja et ta saaks koos minuga punavaibal olla ja endale tõestada, et see hirmus haigus ei saa temast võitu. Ja sellest ma tol päeval mõtlesingi. Ma ei mõelnud oma välimuse ega inimeste arvamuse peale. Ma mõtlesin oma sõbra peale.”