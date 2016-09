21. augustil suri 86 aasta vanuses briti stsenarist Antony Jay, kelle sügavast huvist Machiavelli ja korporatiivkäitumise vastu sündisid omaaegsed menuseriaalid “Jah, härra minister” ning “Jah, härra peaminister”.

Poliitsatiiri klassik alustas BBC televisioonis toimetajana ja produtsendina, kirjutas satiirilisi uudiseid saatele “That Was the Week That Was” ning oli hiljem stsenaristiks mitmetele dokfilmidele. Ministri-sarjad sündisid koostöös Jonathan Lynniga. The Guardian märgib, et ehkki 1979-1988 jooksnud seriaalid võitsid aastate jooksul seitse Briti filmi- ja telekakadeemia auhinda, ei kutsutud stsenariste isegi tseremooniale.