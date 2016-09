Kaks jääkaru on jõuluvana kinni püüdnud ning arutavad isekeskis midagi ägedalt. Järsku krahmab üks karudest jõuluvanal kratist kinni ja tõstab õhku. Väikesed päkapikud sebivad nõutult sel kohlal ringi. Karu käratab aga teisele võidukalt: "Ma ju ütlesin, et ta on emane, näe pojad on all!"