Eesti koondislane Gert Kams ütles, et kaheksa aasta tagune mäng pole meeskonnas selle treeningkogunemise jooksul jutuks tulnud ja teisipäevast mängu ei mõjuta. "Aasta on 2016, mitte 2008. Läheme täitsa puhtalt lehelt – mäng algab ju seisult 0:0," sõnas Kams.

"Malta-mängus jäin vahepeal liiga vasakule. Üldjoontes midagi hullu Malta vastu ei teinud ja see oli okei. Aga mängu ülesehitamisel on keskkaitsja ülesanded teistsugused ja mul on raske oma tugevusi maksma panna. Need pääsevad löögile pigem ikka äärel," rääkis Kallaste.