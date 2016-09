Eesti jalgpallikoondise peatreener Magnus Pehrsson märkis viis päeva enne MM-valikmängu Bosnia ja Hertsegoviinaga, et on rahvusmeeskonna kapteni Ragnar Klavani osalemise osas optimistlikum kui üleeile.

"Eesti aja järgi kell 13 alustas Ragnar Liverpooli treeningväljakul testi, mis näitab, kas ta on vigastusest taastunud või mitte. Ootame teadet Liverpoolist. Kui see test läheb edukalt, siis on Ragnaril roheline tuli koondisega liitumaks.

Olen antud küsimuses praegu positiivsem kui kolmapäeval, sest mu käsutuses on rohkem informatsiooni. Kui Ragnar saab rohelise tule, siis ilmselt ta ka mängib, sest kuigi meeskondlikke trenne ta teinud pole, on mänguni veel mitu päeva aega. Kui Klavan saab tulla, on see fantastiline – ta on meie kapten, väga hea keskkaitsja ja vähendab minu ees seisvaid valikuid," rääkis Pehrsson.

Bosnia ja Hertsegoviina - Eesti MM-valikmäng toimub teisipäeval Zenicas.