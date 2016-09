Uusrikka imeline elu

Uusrikas tahab puhkusele minna ja läheb reisibüroosse. Seal soovitatakse talle safarit.

"Mis asi see safari on?" küsib uusrikas.

"See on selline meelelahutus: kihutate võimsa džiibiga ringi ja tulistate härgi, oinaid ja eesleid," seletatakse talle.

"Nalja teete või?" hüüab uusrikas. "See on ju mu töö!"