Briti ajakirjanik Craig Williams väidab end olevat avastanud salapärase grafitikunstniku Banksy tegeliku isiku.

Tema väitel on Bristoli geriljakunstnik tegelikult ansambli Massive Attack asutajaliige Robert “3D” Del Naja või siis vähemalt Del Naja juhitud ja Massive Attackiga seotud seltskond.

Williams seletab, et Banksy šabloontaiesed on seintele ilmunud just nimelt Massive Attacki kontsertide lähistel kas siis enne või pärast esinemisi. Viimase 12 aasta jooksul on seda juhtunud vähemalt kuuel korral, vahendab Daily Mail. Del Naja tegutses 1980. aastatel samuti grafitikunstnikuna ning ta on tunnistanud, et on Banksy sõber.

2008. aastal kuulutas Mail on Sunday, et Banksy on tegelikult endine internaatkooli kasvandik Robin Gunningham. Saladusliku grafitikunstniku töid uurinud teadlased usuvad samuti, et tegu on Gunninghami kätetööga.