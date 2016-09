Suurus : siin pole mingeid raputusi oodata. Apple'ilt oodatakse oma kahe senise standardsuuruse juurde jäämist: 5,5 ja 4,7 tolli. Tänavu on Apple juba turule toonud SE, mis on kiire 4-tolline nutitelefon neile, kes eelistavad paremini taskusse mahtuvat iPhine 5S-i. Ning SE uuendamiseks tundub veidi liiga vara olevat.

Tänavu on oodata paari õrnalt uuendatud iPhone'i, millel on mõned lõbulisad ja millel on mõningaid seniseid ebakõlasid vähendatud. Mida kõlakad järgmise generatsiooni nutitelefoni kohta pajatavad?

Nimed : väga tõenäoliselt on uued telefonid iPhone 7 ja iPhone 7 Plus.

Kaamerad: uuendatud iPhone'ide puhul on pildistamisel alati peamine roll. Tegu on ka seadme ühe populaarseima osaga ja ettevõte püüab selles alati iseennast ületada.

Suurema iPhone'i puhul eeldatakse kahekordset tagasivaatega kaamerat, mis teevad paremaid fotosid kehvema valgusega ja millel on parandatud fokuseerimist. Väiksemal telefonil on ilmselt parema sensoriga uuendatud kaamera. Mõlemad seadmed jooksevad uusima iOS 10 peal, millel on uuendatud fotoäpp.

Home-nupu uuendus: mõned kõlakad on telefoni ainsa eesküljel oleva nupu kohta. Apple näib nupu alles jätvat, aga võib selle füüsilise liikumise asendada kerge vibratsiooniga, mis jätab klikkimise mulje. Miks? See võib olla üks sissejuhatusi tulevaseks nupu üldse ärakaotamiseks.

Üldised uuendused: oodata on kiiremat A10 protsessorit ja aku pikemat kestvust. Võimalik on ka see, et 16GB kaob ja väiksemaiks mahuks jääb 32GB.

Kõrvaklapiauk võib kinga saada: 3,5 mm kõrvaklapiava ei võta palju ruumi ja töötab enamiku kõrvaklappidega – mis on pluss, sest Apple'i enda kõrvaklapid ei ole ülipopid. Aga sahistatakse, et Apple kavatseb selle pordi oma seadmetelt siiski kõrvaldada. Selle asemel peab torkama klapid Apple'i enda Lightning'u külge või ühendama need juhtmevabalt Bluetoothi kaudu.

Veekindel: vesi on iPhone'i omavate lapsevanemate vaenlane. On võimalik, et iPhone 7 on saanud veekindlaks – või vähemalt veekindlamaks kui 6S. Hiljuti sai firma patendi vee all tehtud fotode toimetamise rakendusele ja ka kõrvaklapiava kaotamine aitaks kaasa sellele, et vesi telefoni sisse ei pääseks.

Disain: iPhone'id muutuvad alati õhemaks ja ka uute mudelite puhul võib eeldada, et neid on mõne millimeetri jagu hööveldatud. Oodata võib ka uusi värvitoone.