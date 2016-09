Vamos por esta 5ta semana de entrenamiento 💪🏻💪🏻con descanso solo un día a la semana😓😓 no se hasta cuando durare, pero de momento estamos con todo el power🚴🏊🏼👏🏻👏👏🏻👏👏🏻

A photo posted by Carla (@carlapardolizana) on May 11, 2015 at 2:51am PDT