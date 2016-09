Palju tööd on üks levinuim vabandus ebatervislike eluviiside viljelemiseks. Ja see ongi lihtsalt vabandus – tervislikke eluviise on võimalik järgida ka siis, kui su päevad on minut haaval täis planeeritud. Genius Beauty annab kümme nippi oma tervise hoidmiseks tööga väga hõivatud inimestele. • Koosta nädalamenüü ette. Nädalavahetusel, kui sul on tsipa rohkem aega, koosta eeloleva nädala menüü. Tee nimekiri roogadest ja toiduainetest, mida nende valmistamiseks vaja. Siis mine poodi ja osta need asjad ühe korraga valmis – kui külmik on järgmised seitse päeva täis, ei teki ka segadust, mida süüa, ning ahvatlust ebatervislikku pitsat tellida.

• Kokka ette. Nädalavahetusel valmista süüa rohkem. Seejärel jaota söögid portsjoniteks ning sügavkülmuta need. See aitab sul säästa nädala sees aega toidu valmistamisest ning võimaldab süüa tervislikke asju.

• Hinda oma aega. Kui sa tunned, et sul pole aega poes süüa osta, tee oma aja nimel selgeks, millised poed toovad toitu koju. Ka nii on sul võimalik nädalaks toitu ostes raha kokku hoida. Ja kui sa kaupluste töötajaid ei usalda, otsi abi sõpradelt. • Võta lõuna kodust kaasa. See sööstab nii raha kui aega, samuti hoiab ära vajaduse minna lõuna ajal ebatervislikku juustuburgerit sööma. Hoia alati tervislikud suupisted enda läheduses! • Joo hommikuti smuutit. See annab sulle vitamiine ja energiat terveks päevaks. Smuutimaterjali võid samuti portsjoni kaupa sügavkülma eelnevalt ette valmistada. • Leia aega enda liigutamiseks. Ükskõik, kui pingeline su töö ka poleks, sunni end päeva jooksul liigutama. Kasuta moodsat tehnoloogiat ning ajajuhtimist ja eralda endale iga päev igas tunnis viis minutit harjutuste tegemiseks. Siis kükita või hüppa – need on tegevused, mis ei nõua palju ruumi ega erivarustust. Samuti kasuta koormuse saamiseks lifti asemel treppi. • Mine kõrge intensiivsusega treeningusse. Kõrge intensiivsusega intervalltreening võib olla suurepärane lahendus neile, kellel on vähe aega. Treeningule kulub vaid 20 minutit, kuid tulemus on muljetavaldav. Kui kasutad spetsiaalseid programme, saad neid harjutusi teha ka kodus. • Pea kinni rutiinist. Kui sul on ajakavas ette nähtud viis minutit harjutuste tegemiseks või tund toidu valmistamiseks, ära isegi mõtle sel ajal midagi muud teha ning asju edasi lükata. Inimestel on komme oma tööd seada esikohale, kuid see on vale. Tegelikult on tervis olulisim. • Ole realistlik. Igasugune treening hoiab su küll veidi vormis ja virgemana, kuid iga tund viie minuti kaupa harjutamine ei tee sinust sportlast – seega unusta kõikvõimalikud spordiüritused. Nii väldid äkki tekkida võivaid terviseprobleeme