Frank Liivak vajab klubivahetust nagu õhku. Hispaania tugevuselt neljas liiga (Tercera) on jagatud 18 alagruppi. See on tase, kus Liivak mullu Alcobendas Sporti ridades mängis, ja see ei kannata võrdlust näiteks Inglismaa tugevuselt neljanda liigaga, kus mängivad tolle riigi tugevuselt 69.-92. klubid.

Liivak vajab mehistumiseks oluliselt kõrgemat taset. "Üks üleminek oli juba olemas, ootasin kõnet, et kohale lennata. Aga kahjuks segasid minevikufaktorid selle viimasel hetkel ära. Jutt oli Serie B-st," sõnas Liivak eile ja lisas, et pole sugugi kindel, et ta esmaspäevase U23 koondise matši järel Hispaaniasse lendab. Võib-olla on värske variant juba soolas, Alcobendasega ta lepingut pole alla kirjutanud.

Mattias Käit on 2017. aastal A-koondislane. 18aastane Käit mängis Gruusia vastu keskpoolkaitsjana ja oli Eesti meeskonnas ainuke mängija, kes suutis tegutseda tempol, mis grusiinidel üle jõu käis. Ning seda olukorras, kus Käit on vigastuse järel treeninud kõigest kolm nädalat ning pidi esialgse plaani järgi kaasa tegema 70, mitte 90 minutit.

Kui pärast mängu peatreener Martin Reimilt küsisin, keda ta näeb sellest seltskonnast lähiajal A-koondisele tõhusat abi pakkumas, siis tõstis ta esile meeskonna kõige noorema liikme: "Mul ei ole kombeks kedagi üksikult esile tõsta, aga praegu on keele peal kohe üks nimi olemas: Mattias Käit."

Garantiisid pole, sest noormängijaid, kellest loodeti palju, aga tegelikkus läks veidi teisiti, on täis terve maailma ja Eesti pole erand. Jalgpall toimibki nii, et loodetakse ja kui ei lähe õnneks, siis loodetakse uuesti. Käit liigub praegu tõusvas trendis ja on kõigest 18aastane. Ta on kujunenud keskpoolkaitsjaks, mis on Eesti A-koondise seisukohast väga tänuväärne areng, sest selle positsiooni kvaliteetse täitmisega on probleeme alati ja lisanduv konkurents teeks ainult head. 2017 Käit A-koondises võimaluse saab ja eks siis näis, kuidas ta seda kasutab.

U21 tulemusi tuleb võtta koefitsiendiga ja vaadata nende sisse. Eeldades, et Gruusias mängijate sünniaegadega sohki ei tehta, siis tuleb tõdeda, et meil ongi noorteklassis neile väga keeruline vastu saada – vastased olid Eesti mängijatest füüsiliselt märgatavalt suuremad ja võimsamad.

"Kui paned meid ja neid seisma, siis vanust teadmata ütleks, et ühel pool on poisid, teisel täiskasvanud. Väga suured kujud olid. Aga noh, grusiinid ju… eks nad söövad palju šašlõkki!" märkis Liivak pärast mängu. "Meie meestel on natuke hilisem areng. Peame kannatama. Eelmisest U21 koondisest on hetkel A-koondises viis meest. Päris suur seltskond. Kindlasti tõuseb keegi ka siit," sõnas Reim.

Lisaks on oluline märkida, et eilsest algkoosseisust saavad järgmises valiktsüklis U21 meeskonna eest mängida Matvei Igonen, Märten Kuusk, Martin Mägi, Mattias Käit, Frank Liivak ja Mark Oliver Roosnupp ning vahetusest sekkunutest Mihkel Ainsalu ja Vlasi Sinjavski.

U21 Eesti koondise peatreener Martin Reim. (LAURA OKS)

Avilov ei ole A-koondise materjal. Miks pole FC Infoneti keskkaitsja Vladimir Avilov pärast 2014 detsembris tehtud koondisedebüüti suutnud murda A-koondisesse? Eilne mäng Gruusia U21 koondise vastu näitas – Eesti meistrivõistlustel võib ta küll koha välja mängida, aga rahvusvahelise jaoks on ta liiga aeglane ja tormakas. Lisaks oli Gruusia võiduvärava toonud episoodis resultatiivse löögi sooritanud Nika Katcharava just tema valvata.

Nõmme Kalju lahendab KTM-probleemi omanäoliselt. Nõmme Kalju laenas keskkaitsja Märten Kuuse hooaja esimeseks pooleks Rakvere Tarvasse, kus ta tegi ridamisi häid partiisid. Suvel kutsus Kalju 20aastase jalgpalluri enda klubisse tagasi, et... mängitada teda esiliigas.

KTM-reegliga (igas kõrgliiga mängus peab platsil viibima vähemalt üks klubis treenitud mängija) jätkuvalt kimpus olev Kalju on viimasel ajal kasutanud keskkaitses Henrik Pürgi. Reim kutsus Gruusia-mänguks koondisesse mõlemad kaljukad – Kuusk oli kapten ja kuulus algkoosseisu, Pürg ei mahtunud pingilegi.