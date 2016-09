Rong sõidab. Vahekäigus seisab grusiinlane, vaatab aknast välja ja ümiseb omaette. Kõrval on suured kohvrid. Tuleb vagunisaatja: "Kodanik reisja, palun koristage oma kohvrid vahekäigust ära, ma ei saa käia."

Grusiin ei tee väljagi, ümiseb lauluviisi. Vagunisaatja tuleb varsti tagasi: "Kuulge, koristage oma kotid siit ära! See segab mind, ma ei saa siin kandikuga kõndida!"

Grusiin ei tee väljagi, ümiseb omaette. Varsti on jälle vagunisaatja kohal: "Koristage otsemaid need kohvrid siit ära või muidu ma viskan need aknast välja! Ma ei saa niimoodi töötada!"

Grusiin ümiseb ikka omaette, ei tee väljagi. Vagunisaatja saab seepeale väga vihaseks, võtab, ja viskabki kohvrid aknast välja.

Grusiin ümiseb:

"Need polnud minu kohvrid..."