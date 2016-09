Eesti Jalgpalli Liit ja Nike on uue valiktsükli alguse puhul tulnud välja uhiuue koondise särgiga, hoides sammu nii tehnoloogiliste kui ka disainiliste uuendustega. Hea lugeja, mida arvad koondislaste uuest mänguvormist Sina?



Uut särki kannab koondis esmakordselt 6. septembril peetaval MM-valikmängul Bosnia ja Hertsegoviinaga. Kodupublik näeb meie jalgpallureid uues kuues aga 7. oktoobril, kui A. Le Coq Arenal toimuval valiktsükli esimesel kodumängul on Eesti vastaseks Gibraltar. Eesti jalgpallikoondis ja Nike alustavad ühiselt juba 9. valiksarja. Eesti spordis unikaalne koostöö on väldanud aastast 2000.



Eesti koondise põhivorm koosneb traditsiooniliselt sinisest särgist, mustadest pükstest ja valgetest sokkidest. Uuele mängusärgile annavad modernse väljanägemise musta värvi hajutused varrukatel, tuues esile kodumaise sinise värvitooni. Peened mustad triibud jooksevad särgi külgedel varrukatest alumise ääreni, luues kontrasti. Särgi rinnal ilutseb jalgpalliliidu logo ning turjal koondise sümbol siil.



Lisaks modernsele disainile on Nike kasutanud särgi valmistamisel ka kõige uuenduslikumaid tehnoloogiaid, et pakkuda mängijatele maksimaalset kasutusmugavust. Nike Dri-FIT materjal juhib niiskuse keha pinnalt kanga pealispinnale, kust see kiiresti aurustub. See aitab mängijatel täielikult keskenduda mängule, hoides keha kuivana ja tagades mugava liikumise.



Laserlõikuse teel valmistatud ventilatsiooniavad külgedel ja õlgadel ning strateegiliselt paigutatud võrkpaneelid tagavad vajaliku õhuliikuvuse kehapinnal, reguleerides keha optimaalset temperatuuri terve mängu vältel.Sama särgiga mängivad ka Nike tippklubid FC Barcelona, Manchester City ja Galatasaray.



Nike panustab jätkuvalt keskkonnasäästlikkusele ja seetõttu on uue võistlusvormi valmistamisel kasutatud taaskasutatavat polüestrit, mis on toodetud plastikupudelitest. Iga võistlusvormi valmistamisel on kasutatud keskmiselt 18 joogipudelit ja viimase 5 aasta jooksul on Nike ümbertöödelnud ca 2 miljardit joogipudelit (mis kataks umbes 3500 jalgpalli väljaku suurust ala) eesmärgiga valmistada võistlusvorme erinevatele koondistele ja klubidele.



Nike on Eesti Jalgpalli Liidu suurtoetaja ja ametlik varustuspartner. Kõik Eesti koondised kasutavad nii treeningutel kui võistluskohtumistel Nike varustust.