Õhtul uni ei tule? Proovi kõige tõhusamat ja iidsemat jooki une parandamiseks – segu piimast ja meest.

Pärast selle joogi joomist tuleb uni vähem kui kümne minutiga, lubab Healthy Life Tricks.

Ja see lubadus ei ole võetud pelgalt õhust, sest piima ja mee joomist unetuse peletamiseks on inimesed kasutanud sajandeid.Õigupoolest on need mõlemad tõhusad ka eraldi tarbituna, kuid nende mõju mitmekordistub koos tarvitatuna.