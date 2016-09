Island on maagiline koht, märgib Mental Floss. Seal valitseb rahu ja päkapikud ütlevad, kuhu tohib teid ehitada. Ja McDonalds'i burger võib sattuda kohalikku muuseumi (kõik kolm väidet vastavad tõele). Ja Condé Nast Traveler on vahendanud, et see on ka selline koht, et kui sa tahad saata kirja, aga ei tea täpset aadressi, siis võid ümbrikule joonistada kaardi.

Turist tahtis saata Lääne-Islandil Búðardaluri külas asuvasse tallu kirja, aga ei teadnud õiget postiaadressi. Niisiis joonistas ta ümbrikule selle asukoha skeemi. Ta oskas kirja panna asula nime, kuid muus osas piirduma kirjeldustega nagu "hobusefarm, kus elab Islandi-Taani paar kolme lapse ja hulga lammastega" ja "Taani naine töötab Búðardaluris supermarketis".

Juurde joonistatud skeemile olid kantud kohalikud teed, veekogud ja farmi asukoht nende suhtes. Ka oli ümbrikule kirjutatud viisakas islandikeelne "Aitäh!" ehk "Takk fyrir!"

Kiri pandi teele Reykjavikis ja tänu Islandi postitöötajate kannatlikkusele jõudis see soovitud sihtkohta: Hólari farmi ja miniloomaaeda. See peab olema tore koht, kui külastaja pererahvale nii väga kirjutada tahtis.

Talul on oma aadress olemas, aga kui selle Facebooki lehel märgitu järgi kaardi abil liigud, siis lõpetad täpselt keset järve.