BMW teatas eelmisel aastal, et hakkab M4 GTS-i mootori silindritesse lisaks tavalisele kütusesegule lisama ka väikestes kogustes vett. Väike veekogus alandab silindri töötemperatuure ning võimaldab tagada suurte surveastmete korral pikema töökindluse. M4 GTS-ist õnnestus veepritse abil välja võluda 49 lisahobujõudu ning vähenes ka kütusekulu.

Süsteemi välja töötanud Bosch tahab seda nüüd ka teistele autotootjatele ja laiemalt kasutatavatele autodele pakkuma hakata. Boschi sõnul saab süsteemi abil mootori võimsust suurendada umbes viie protsendi võrra, samas kui kütusekulu väheneb koguni 13 protsendi võrra. Väga väikestel mootoritel antud lahendusest suurt kasu pole, vähemalt esialgu keskendutakse sportlikumatele ja võimsamatele mudelitele.

Vee sissepritse nõuab aga autosse täiesti uue lisasüsteemi paigutamist. Esiteks on vaja vesi silindrisse saada, teiseks on vaja paaki vee hoiustamiseks. Tavalist vihmavett pole Boschi sõnul kasutada mõistlik, kõige töökindlam on jääda destilleeritud vee juurde. Boschi süsteem suudab ilma vett lisamata läbida umbes 2900 km. Vee otsalõppemisel vähendab tarkvara automaatselt mootori võimsust, et tagada töökindlus ka "kuivemates" oludes. Kuidas Bosch destilleeritud veega süsteemi talvistes oludes tööle saab, pole hetkel veel teada.

Bosch loodab, et nende uus lahendus jõuab rohkemate autodeni juba 2019. aastal.