"Meie maja on linna kõige viimane maja,“ kirjeldab eraomandis olevas majas elava pere peremees Paul, kes on Viljandi linna sisse kirjutatud.

"Majal on ka kaev, mida tänu allikale ei ole keegi kasutanud. Nüüd ongi see, et allikas ära kuivanud ja põhimõtteliselt oleme ilma joogiveeta,“ kurdab Paul.

Paul elab perega eramajas, mille omanik vahetus tänavu aastal, kuid uus omanik ei näi hoolivat, et selle elanikud ilma veeta on.

Pere hakkas murele lahendust otsima juba 1,5 kuud tagasi, kui abi paluti Viljandi linnalt ja vallalt.

Kuigi Paul on Viljandi linna elanik, siis tema kaasa kuulub Tarvastu valla alla.

"Keegi midagi teha ei taha,“ nendib Paul nukralt.

Joogivesi tuleb poest

"Ütlevad, et uurivad seda asja ja käivad ringi. Proovivad midagi lahendada, aga keegi midagi ei lahenda. Kuni oligi, et panin õhtul vee jooksma allikal, kuid sealt ei tulnud enam midagi,“ on Pauli pere juba ligi nädal ilma veeta hakkama pidanud saama.

"Käin poest suure kanistriga vett ostmas,“ ei ole mehel hetkel valikut.

Hoolimata Pauli pingutustest, talle meenub hetk, kui oligi parasjagu tööl ja poodi vett tooma minna ei saanud, kuid naine oli 1,6aastase lapsega kodus 1,5liitri vee peal.

Vallast ja linnavalitsusest saadavad soovitused, et käigu siis abikaasa poes ära, teevad mehe kurvaks ja murelikuks.

"Mu naine on autist, kes ei orienteeru ja võib ära eksida võõras kohas,“ selgitab ta.

"Vald ütleb, et pole raha. Lähen ise poodi ja ostan pumba, sest linn ei leia raha ja vald ei leia raha ega toetust, et saaksime pumba ja kaevu tühjaks pumbata,“ on otsustanud ta ise perele lahenduse leida.

Pauli tuleb kiita, sest hoolimata sellest, et ta on autist ja 60 protsendiga töövõimetu, siis käib ta tööl ja üritab oma pere eest hoolitseda ning hakkama saada.

Pauli naine on Aspergeri sündroomiga ja 80 protsenti töövõimetu.

Nii on ta arvestanud, et niigi kesisest sissetulekust ja toetustest kulub pumbale vähemasti 30 eurot, millele lisaks tarvis voolikut ja pikendusjuhet. Samas teab ta, et pumpa vajab ta kõigest selleks üheks korraks, mistõttu jääb see hiljem kasutult seisma. Paul usub, et linn või vald oleks saanud kaevu puhastamise teenusena osta kordi odavamalt, aga mis teha…

"Pean ise kaevu pooltühjaks võtma ja vaatama, et kui kiiresti vesi sisse tuleb,“ plaanib Paul ja tänab õnne, et saab praegu perega vallas elava ema juures pesemas käia.

Pere kasutab kuivkäimlat, mistõttu sellega hetkel muret pole.

Linn ja vald abistavad, aga pere keeldub abist

Viljandi Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist Johan-Kristjan Konovalovi sõnul on Viljandi linnavalitsuse sotsiaaltöötajad on selle perega kursis.

Kuna pere üürib elamispinda, siis ei saa omavalitsus kuidagi eraomaniku valduse oleva elamispinna seisukorda kuidagi mõjutada.

Konovalovi sõnul tegelevad perega ka Tarvastu valla ametnikud, kuid pere on sealt pakutud elupindadest keeldunud.

"Käesoleval ajal on nad MTÜ Singel Kodu toetatud elamise teenusel ning mittetulundusühing ostis spetsiaalselt nende perele mõeldes linna ühe korteri, kuid pere keeldus ka sellest,“ täpsustab Konovalov.

Tarvastu Vallavalitsus sotsiaalnõunik Irma Väre teab Pauli ja tema pere muret üsna hästi.

"Seda peret on aastate jooksul väga palju aidatud, aidatakse praegu ja ilmselt ka tulevikus ehk siis seni, kuni nad abi vajavad ja nii palju kui nad on nõus abi vastu võtma,“ kinnitab ta.

Väre sõnul elas perekond enne Tarvastu vallale kuuluvas uues ja vastremonditud Kärstna sotsiaalmajas.

"Kuna tuba oli väike ja ühiselu neile väga ei sobinud, siis leidsid nad iseseisvalt, kellegagi konsulteerimata elamispinna Viljandi linna (sh praegusele elamispinna), kus nad on elanud natuke vähem, kui 1,5 aastat. Mingeid probleeme pole olnud, pere tegutses iseseisvalt, Tarvastu sotsiaalametnikud on neid külastanud aeg-ajalt,“ selgitab Väre.

Sotsiaalnõuniku sõnul ei päästa kaevu puhastamine pere murest joogivee pärast, sest kaevuvesi oli ja on kasutatav vaid pesu pesemiseks.

"Kuna neile osutab toetatud elamise teenust MTÜ Singel Kodu, mis seisneb isikute erivajadusest tulenevalt perekonna abistamises elu korraldamise juures, siis oli Singel juba eelnevalt püüdnud neile pakkuda variante, kuidas seni toimetada, kuni veeprobleem laheneb ja kust/kuidas vahepeal vett saada,“ selgitab Väre, et MTÜ Singel-Kodu võttis ühendust maja omanikuga, kuid abi üürnike probleemide lahendamiseks sealt ei osutatud.

"Kõigepealt aga, arvestades, et Pauli pere elutingimused ei olnud nende enda poolt leitud elupaigas algusest peale kõige paremad, siis ostis MTÜ Singel Kodu juba kevad-suvel 2016 neile Viljandi linnas korteri, kus teenust edasi osutada (toetatud elamise teenus võib sisaldada ka reaalset elamispinna soetamist),“ täpsustab Väre, et see korter Paulile ja ta perele erinevatel põhjustel ei sobinud.

Tarvastu vald pakkus pere veeprobleemist teada saades neile taas elamispinda Kärstna Sotsiaalmajas.