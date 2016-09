Kas sa teadsid, et pulsisagedus annab aimu, kui suur on su diabeedirisk? Teadlased väidavad, et kõrge keskmise pulsisagedusega inimestel on see tervelt 59% kõrgem.

Nii kinnitab hiljutine uurimus, milles osales rohkem kui 73000 inimest, vahendab Prevention. Lisaks arvestasid ajakirjas International Journal of Epidemiology avaldatud uuringu autorid sellise järelduse tegemisel ka seitsme varasema uurimuse tulemusi, kus osales kokku pea 100000 inimest. Kõik need uuringud on jõudnud samale tulemusele, et kõrgema keskmise pulsisagedusega inimestel on 59% kõrgem risk diabeeti haigestuda kui madala pulsisagedusega inimestel.

Puhkeasendis jääb inimese pulsisagedus vahemikku 60-100 lööki minutis. Normaalne pulsisagedus, mis on ka enamikul inimestest, on 65-85 lööki minutis. Kuid just seda ületav grupp ehk siis inimesed, kelle pulsisagedus on üle 85 löögi minutis, on diabeedi riskigrupis.

Seda, kas kõrge pulsisagedus tekitab diabeeti või diabeet tekitab kõrget pulsisagedust, teadlased veel öelda ei oska.