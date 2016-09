Meestel on parem erektsioon, kui nad võtavad kolesterooli alandamiseks mõeldud ravimeid statiine, leiavad teadlased hiljutises uuringus.

Seda võib seletada sellega, et viis korda päevas võetud statiinid puhastavad veresooni, soodustades nii parema verevoolu, vahendab The Sun. Teadlased leidsid koguni, et statiine tarvitanud meestel alanes kolesterool ning 43% neist märkas ka erektsiooni paranemist. Ehk teisisõnu – statiinidel on samasugune mõju kui Viagral, väidavad teadlased.

Sellise tulemuseni jõuti, kui uuriti 100 40-70 aastast kõrge kolesteroolitaseme ja erektsioonihäiretega meest. Pooltele neist anti statiine väikeses annuses kolm kuud, ülejäänud olid ravimiteta. Statiine tarvitanud mehed kogesid erektsiooni paranemist.

Ateena kardioloog Alexios Samentzas märkis, et teadlased lootsid, et statiinide tarvitamine toob vähesel määral kaasa erektsiooni paranemise, kuid uuringu tulemus oli oodatust palju parem.