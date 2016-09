"Kannapööre" kehtib siinkohal sõna-sõnalt, sest Dr. Martens on teinud oma jalanõudele suurima muudatuse alates aastast 1960 ja see puudutab just kandu ehk kontsi. Jalatsitootja uuel kollektsioonil Dr. Martens Lite on rasked kontsaga tallad vahetatud palju õhemate ja kergemate vastu, vahendab Ask Men.

Kui oled Dr. Martensi saabaste fänn, aga leiad, et need on pisut raskevõitu, siis rõõmusta. Enam ei pea sa mugavust oma mässajalikule stiilile ohvriks tooma.

Dr. Martens Lite (kerge, lahjem – toim) on täpselt see, mis karbil kirjas. Uus disain näeb välja nagu originaal, aga sel on ülikerge tald, mis koos materjaliks kasutatud pehme nahaga annab sportlikuma tunde.