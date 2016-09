Kia Rio viimane tõsisem uuendus jääb juba 2012. aastasse. Rio on siiamaani säilitanud oma üsna lõbusa mulje. Järgmise mudeliaasta Rio tuleb aga karmimate ja agressiivsemate joontega.

Kia avaldas Pariisi autonäituse eel fotod seal esitletavast uuest Riost. Kia enda sõnul proovitakse muudatustega rõhuda auto laiusele nii sees kui väljas, ehk inimesed peaksid end juba masina poole kõndides mugavalt tundma ning piisavalt avar tunne peaks tekkima ka salongis. Koha hakkavad silma peenemad ja kompaktsemad esituled. Veidi julgema välimuse annavad ka siledamate joontega kerepaneelid.

Salongi on Kia toonud uued materjalid. Masin hakkab teistest eristuma keskkonsooli poolest, eriti info- ja meelelahutussüsteemi lahutamatuks osaks muutuv puutetundlik ekraan on paigutatud nii, et see jätaks "hõljuva" mulje. Uus lahendus näeb aga vähemalt esialgu veidi veider välja. Kia on õnneks jätnud alles ka füüsiliselt kasutatavad nupud, kuid nende paigutus tundub esimese hooga mõnevõrra harjumatu.

Rio mootorivaliku ja muude tehniliste andmete osas Kia hetkel veel vaikib, kuid hiljemalt Pariisi autonäituseks peaks seegi info avalikkuse ette jõudma.