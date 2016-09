Maailma Antidopingu (WADA) peadirektor Olivier Niggli tõdes Norra rahvusringhäälingule, et WADA on sattunud viimaste nädalate jooksul tõsiste häkkerirünnakute alla. Ametniku arvates võib kahtlustada venelasi.

"Viimase kolme nädala jooksul on meil olnud iga päev paar juhtumit. Seda juhtub kogu aeg ning see on päris tüütu," sõnas Niggli. "Meil on korralik kahtlus, kes häkkerid on. Nad on Venemaalt ning neil on lääne valitsuste juures sõpru," lisas ta.

Rio olümpiamängude ajal tuli teade, et Venemaa dopinguprogrammi paljastamises võtmerolli mänginud jooksja Julia Stepanova vahetas elukohta, kuna häkkerid suutsid siseneda WADA siseveebis oleva venelanna profiilile. Samuti said häkkerid ligipääsu Stepanova isiklikule emailile.

Niggli tõdes, et rünnakutega jätkatakse regulaarselt, ühtlasi on tal alust kahtlustada, et häkkerid kasutavad pealtkuulamisseadmeid.

"Kui nad lõpetaksid meie vaenlasena käsitlemise ja saaksid aru, et saame üheskoos probleemile lahenduse leida, võiks see lõppeda. Aga praegu saadavad nad välja täiesti valesid signaale," on Niggli nõutu.