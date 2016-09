Sellise igati loogilise küsimuse on Redditi rubriigis "Selgita, nagu oleksin viieaastane" esitanud Crockid5.

"Sest meie keha on põhimõtteliselt liikuv radiaator," selgitab Hikaru. "Meie rakud toodavad pidevalt soojust ja meie keha on loodud tootma nii palju soojust, et saaksime säilitada sisemise 36-kraadise temperatuuri. Meie toodetava soojuse kogus võib sõltuvalt keskkonnast muutuda. Aga kui keskkond on liiga kuum, siis ei suuda me enda toodetava soojuse hulka piisavalt vähendada, et 36-kraadist kehatemperatuuri säilitada. Ja see viib ülekuumenemiseni."

Lisainfoks: teadaolevalt toodab vedelev inimene päevas 50 ning keskmiselt tegutsedes 100 vatti soojust päevas.