Pretty Polly ja House of Hollandi sukkpüksid on hinnatud nende naiste hulgas, kes hindavad parimat. Sukkpükste kirjeldavateks märksõnadeks on trendikus, julgus, omanäolisus kvaliteetsus ja silmapaistvus. Nende sukkpükstega saab muuta lihtsa kostüümi või kleidi palju lõbusamaks!

Pretty Polly on Briti kaubamärk, mille sukkpüksid on kaunistanud naiste jalgu alates 1919. aastast. Koostöös moedisainer Henry Hollandiga toodab Pretty Polly ka House of Holland sukkpükse.

Hetkel on Eesti turgu vallutamas Pretty Polly ja House of Hollandi moesukkpüksid, mille kollektsioon vahetub aastas kaks korda, andes kliendile lõputu võimaluse oma riidekapi sisu täiendada.

Kust saab osta Pretty Polly ja House of Hollandi sukkpükse? Selleks heida pilk internetikaubandusega tegeleva brändi Disalena kodulehele!